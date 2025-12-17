Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày 17/12 ghi nhận bước tiến ngoạn mục của đoàn Thể thao Việt Nam. Với 16 HCV trong một ngày, Việt Nam có ngày thi đấu thành công nhất tại đại hội, nâng tổng số huy chương vàng lên 64, tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba toàn đoàn.
Các tấm HCV đến từ nhiều bộ môn khác nhau, trải đều từ rowing, vật, pencak silat, muay, bắn súng đến đấu kiếm và bóng ném nữ, cho thấy sự thăng hoa mang tính hệ thống. Đặc biệt, các môn võ và vật mang về số lượng HCV áp đảo, phản ánh ưu thế rõ rệt của Việt Nam ở các môn đối kháng.
Không chỉ tăng mạnh về số lượng HCV, Việt Nam còn duy trì sự ổn định với 17 HCB và 6 HCĐ trong ngày, qua đó khẳng định chiều sâu lực lượng. Đà tăng tốc đúng thời điểm này mở ra cơ hội cải thiện thứ hạng, đồng thời củng cố mục tiêu nằm trong nhóm đầu khu vực tại SEA Games 33.
Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 17/12:
HCV (16): Hồ Thị Duy (Rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ); Nguyễn Thùy Dung - Nguyễn Thùy Trang - Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25m súng ngắn đồng đội nữ); Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (Rowing, thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ); Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat, 75-80kg nam); Bùi Thị Thu Hiền - Nguyễn Văn Giang - Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền 4 nữ); Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25m súng ngắn thể thao); Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat, -90kg nam); Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam; Nguyễn Công Mạnh (Vật, 77kg nam); Nghiêm Đình Hiếu (Vật, 87kg nam); Nguyễn Minh Hiếu (Vật, 97kg nam); Trần Đình Thắng (Cử tạ, trên 94kg nam); Nguyễn Thị Chiều (Muay, 57kg nữ); Nguyễn Phước Đến (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nam); Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, 60kg nữ); Nguyễn Xuân Lợi (Đấu kiếm, kiếm chém nam);
HCB (17): Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat, 50-55kg nữ); Lê Quốc Phong - Nguyễn Duy - Nguyễn Minh Đức (Bắn cung, cung 1 dây đồng đội nam); Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng, 25m súng ngắn thể thao); Vũ Đức Hùng (Pencak Silat, 70-75kg), Phasiro (Cử tạ, trên 77kg nữ); Dương Đức Bảo (Muay, 48kg nam); Triệu Huyền Điệp (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ); Nguyễn Văn Quyết (Đấu kiếm, kiếm chém nam); ĐT bóng ném nam; Phạm Ngọc Mẫn (Muay, 63,5kg nam); Bàng Quang Thắng (Muay, 71kg nam); Nguyễn Thanh Tùng (Muay, 75kg nam); ĐT bóng đá nữ.
HCĐ (6): Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Đức Tuân (Bóng bàn, đôi nam); Nguyễn Thị Phượng (Cử tạ); Lộc Thị Đào (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ); Nguyễn Minh Đức (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nam); Mai Khánh Hoàng (Muay, 45kg nam);
ĐT bóng đá nữ Việt Nam hụt HCV
ĐT Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng vẫn không thể đánh bại Philippines trong 120 phút. Trên loạt luân lưu may rủi, các học trò của HLV Mai Đức Chung chịu thất bại 5-6 qua đó không thể có lần thứ 5 liên tiếp giành HCV.
ĐT nữ Việt Nam bị trọng tài 'cướp' bàn thắng đẹp mắt
Tổ trọng tài trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi hủy bàn thắng đẹp mắt của tuyển nữ Việt Nam. Click vào link bên dưới để xem video chi tiết:
Bóng đá nữ
ĐT bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận chung kết tranh HCV với đối thủ Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch.
ĐT bóng ném nữ Việt Nam nhận HCV
Muay có liên tiếp 3 HCB
Hai võ sĩ Phạm Ngọc Mẫn (63,5kg nam) và Bàng Quang Thắng (71kg nam) cùng thua các đối thủ mạnh của Thái Lan trong các trận chung kết. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tùng (75kg nam) do bị đau xin bỏ cuộc trong trận chung kết cũng với võ sĩ nước chủ nhà.
Futsal nam
ĐT Futsal nam Việt Nam giành chiến thắng đầy nghẹt thở trước Indonesia với tỷ số 1-0. Trước đó, trong ngày hôm qua chúng ta thua sốc 2-4 trước Malaysia ở trận ra quân. Chiều mai (18/12), ĐT Futsal nam Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan.
ĐT bóng ném nam có HCB
ĐT bóng ném nam Việt Nam thua với tỷ số 35-39 trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết, qua đó nhân HCB đáng tiếc.
Đấu kiếm có chiến thắng kép
Trận chung kết nội dung kiếm chém nam là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa hai kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi. Kết quả Xuân Lợi là người có được tấm HCV nhờ chiến thắng 15-10 trong khi người đồng đội có HCB.
Muay giành HCV thứ 2
Võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hậu thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng 30-27 trước đối thủ người Thái Lan - Areeya Sahot ở chung kết hạng cân 60kg.
Đấu kiếm giành HCV nghẹt thở
Kiếm thủ Nguyễn Phước Đến giành chiến thắng kịch tính đến nghẹt thở với tỷ số điểm 15-14 trước VĐV người Philippines ở nội dung kiếm 3 cạnh nam. Đại diện của Việt Nam đánh bại đối thủ nhờ pha ghi điểm quyết định ở hiệp đấu thứ 3 sau khi hai VĐV hòa nhau 14-14.
Muay giành HCV cho Việt Nam
Võ sĩ Nguyễn Thị Chiều xuất sắc vượt qua VĐV người Thái Lan trong trận chung kết hạng 57kg nữ để giành tấm HCV.
Trần Đình Thắng xuất thần, giành HCV cho cử tạ Việt Nam
Đô cử Trần Đình Thắng với cú đẩy tạ khó tin để vượt qua đối thủ người Thái Lan ở chung kết hạng cân trên 94kg nam, qua đó giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33.
Đình Thắng đạt 155kg ở phần cử giật, trong khi Yothaphon đạt 160kg. Sang phần cử đẩy, lực sĩ của Thái Lan thi đấu trước và đạt mức 205kg ở lần đẩy cuối cùng, trong khi Đình Thắng quyết định nâng mức tạ 211kg, hơn đúng 1kg so với đại diện chủ nhà. Và thật khó tin khi đại diện Việt Nam đã thành công, anh quyết định không thực hiện lần nâng cuối cùng để tránh rủi ro chấn thương.
Như vậy, mức tổng cử của Đình Thắng là 366kg để giành HCV, trong khi Yothaphon đạt 365kg, qua đó ngậm ngùi nhận HCB.
Trần Đình Thắng giải cơn khát vàng cho cử tạ Việt Nam, khi anh là người duy nhất giành HCV tại SEA Games 33.
Vật lập hat-trick HCV
Chỉ trong ít phút, ĐT vật Việt Nam liên tiếp báo tin vui về cho người hâm mộ với những chiến thắng trong trận chung kết của Nguyễn Công Mạnh ở hạng cân 77kg nam và Nghiêm Đình Hiếu ở hạng cân 87kg nam.
Ngay sau đó, đến lượt Nguyễn Minh Hiếu giành chiến thắng ở chung kết hạng cân 97kg nam để đem về thêm một tấm HCV nữa.
Boxing
Võ sĩ Nguyễn Văn Đương vượt qua đối thủ người Indonesia với tỷ số 4-1 để giành quyền vào chung kết hạng cân -57kg nam. Đối thủ của tay đấm Việt Nam là người thắng ở cặp bán kết còn lại giữa 2 võ sĩ Thái Lan và Malaysia.
Bắn súng
Xạ thủ Phí Thanh Thảo thi đấu không thành công khi chỉ giành 397,1 điểm sau 40 viên ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ.
Bóng ném nữ Việt Nam thắng Thái Lan, giành HCV
Các cô gái của ĐT bóng ném nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số cách biệt 24-16, để giành tấm HCV ngay trước chủ nhà.
Sau đây là trận chung kết giữa ĐT bóng ném nam Việt Nam cũng với đối thủ Thái Lan, diễn ra vào lúc 16h.
Video nữ cầu thủ bóng ném nữ Việt Nam bật khóc, trả lời phỏng vấn sau trận đấu (nguồn: T.N)
Bắn cung giành HCB thứ 2
Cung thủ Triệu Huyền Điệp thua đối thủ của Indonesia ở chung kết cung 1 dây cá nhân nữ.
Muay có HCB
Võ sĩ Dương Đức Bảo thua đối thủ người Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 48kg nam và nhận HCB.
Cử tạ có HCĐ
Lực sĩ Nguyễn Thị Phượng xếp thứ 3 tổng cử, qua đó nhân HCĐ hạng cân 77kg của nữ.
Cử tạ có HCB
Đô cử Phasiro xếp thứ 2 chung cuộc hạng cân trên 77kg của nữ, qua đó giành HCB.
Pencak Silat có thêm HCB
Võ sĩ Vũ Đức Hùng thua đối thủ người Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 70-75kg nam, qua đó nhận HCB.
Pencak Silat giành HCV thứ 2
Võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến giành chiến thắng áp đảo ới tỷ số 26-5 trước VĐV người Singapore để bảo vệ thành công ở hạng cân -90kg nam.
Bóng ném
ĐT bóng ném nữ Việt Nam đang thi đấu trận chung kết với chủ nhà Thái Lan. Tỷ số hiệp một đang là 3-2 tạm nghiêng về phía các cô gái của chúng ta.
Bóng bàn có HCĐ
Trong trận bán kết gặp cặp đôi cực mạnh Pang Yew En và Quek Izzac, cặp đôi Tuấn Anh - Đức Tuân đã không tạo ra bất ngờ. Ở set đầu và set ba, Đức Tuân - Tuấn Anh đã có những thời điểm vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, cặp đôi Singapore thi đấu đúng phong độ và dần lấy lại thế trận.
Chung cuộc cặp đôi Quek Izzac - Pang Yew En giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để lọt vào trận chung kết. Tuấn Anh - Đức Tuân sẽ nhận huy chương đồng nội dung đôi nam.
Bắn súng có chiến thắng kép
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành xuất sắc giành tấm HCV 25m nội dung súng ngắn thể thao nữ, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Đây là tấm HCV thứ 4 của Thu Vinh tại SEA Games 33.
Niềm vui của đoàn thể thao Việt Nam được nhân đôi khi Nguyễn Thùy Trang giành HCB, ở nội dung súng ngắn thể thao nữ.
Bắn cung giành HCB
Bộ ba cung thủ gồm Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy và Nguyễn Minh Đức xếp sau Indonesia ở chung kết và giành HCB nội dung cung 1 dây đồng đội nam.
Rowing lập hat-trick HCV trong buổi sáng
Bốn VĐV gồm Bùi Thị Thu Hiền - Nguyễn Văn Giang - Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ xuất sắc cán đích đầu tiên để giành HCV nội dung thuyền bốn nữ.
Pencak Silat có HCB
Võ sĩ Dương Thị Hải Quyên thua đối thủ người Indonesia ở chung kết, qua đó nhận HCB ở hạng cân hạng 50-55kg nữ.
Pencak Silat giành HCV
Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang xuất sắc vượt qua đối thủ người Thái Lan - Suthat Bunchit với tỷ số cách biệt 84-53 trong trận chung kết hạng 75-80kg nam để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.
Rowing tiếp tục có HCV
Hai tay chèo Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú xuất sắc về đích đầu tiên và giành HCV nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ.
Bắn súng đem về HCV thứ 50
Bộ ba xạ thủ gồm Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh đạt tổng điểm 1.746 để giành HCV nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ, đồng thời xác lập kỷ lục mới. Đây là tấm HCV thứ 50 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Rowing giành HCV đầu tiên trong ngày
Tay chèo Hồ Thị Duy xuất sắc về đích đầu tiên trước sự bám đuổi quyết liệt của đối thủ người Philippines, qua đó giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Click vào link bên dưới để đọc bài chi tiết.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 (cập nhật hết ngày 16/12)
Lịch thi đấu ngày 17/12 của đoàn thể thao Việt Nam
Tổng quan ngày thi đấu 16/12
Trong ngày 16/12 chứng kiến một trong những ngày thi đấu thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các VĐV mang về 9 HCV và 8 HCB, cùng 10 HCĐ, tiếp tục gia tăng đáng kể thành tích trên bảng tổng sắp huy chương.
Điền kinh là điểm sáng lớn với các tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh (3.000m vượt chướng ngại vật), Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Trần Thị Loan (nhảy xa) và đội tiếp sức 4x400m nữ.
Bên cạnh đó, rowing nữ 4 mái chèo hạng nặng, kickboxing với hai HCV của Hoàng Thị Thùy Giang và Nguyễn Quang Huy, cùng chiến thắng ở kéo co hỗn hợp tiếp tục khẳng định sức mạnh ở các môn thế mạnh. Đặc biệt, tấm HCV Liên Quân Mobile đồng đội nữ cho thấy sự phát triển bền vững của thể thao điện tử Việt Nam.
Chuỗi thành tích này giúp Việt Nam duy trì đà bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối đại hội.