Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 17/12: Việt Nam giành thêm 16 HCV VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 17/12/2025, nhanh và chính xác.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày 17/12 ghi nhận bước tiến ngoạn mục của đoàn Thể thao Việt Nam. Với 16 HCV trong một ngày, Việt Nam có ngày thi đấu thành công nhất tại đại hội, nâng tổng số huy chương vàng lên 64, tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba toàn đoàn.

Trần Đình Thắng (giữa) giành HCV ngoạn mục trước VĐV Thái Lan và Malaysia - Ảnh: SN

Các tấm HCV đến từ nhiều bộ môn khác nhau, trải đều từ rowing, vật, pencak silat, muay, bắn súng đến đấu kiếm và bóng ném nữ, cho thấy sự thăng hoa mang tính hệ thống. Đặc biệt, các môn võ và vật mang về số lượng HCV áp đảo, phản ánh ưu thế rõ rệt của Việt Nam ở các môn đối kháng.

Không chỉ tăng mạnh về số lượng HCV, Việt Nam còn duy trì sự ổn định với 17 HCB và 6 HCĐ trong ngày, qua đó khẳng định chiều sâu lực lượng. Đà tăng tốc đúng thời điểm này mở ra cơ hội cải thiện thứ hạng, đồng thời củng cố mục tiêu nằm trong nhóm đầu khu vực tại SEA Games 33.

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 17/12:

HCV (16): Hồ Thị Duy (Rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ); Nguyễn Thùy Dung - Nguyễn Thùy Trang - Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25m súng ngắn đồng đội nữ); Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (Rowing, thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ); Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat, 75-80kg nam); Bùi Thị Thu Hiền - Nguyễn Văn Giang - Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền 4 nữ); Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25m súng ngắn thể thao); Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat, -90kg nam); Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam; Nguyễn Công Mạnh (Vật, 77kg nam); Nghiêm Đình Hiếu (Vật, 87kg nam); Nguyễn Minh Hiếu (Vật, 97kg nam); Trần Đình Thắng (Cử tạ, trên 94kg nam); Nguyễn Thị Chiều (Muay, 57kg nữ); Nguyễn Phước Đến (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nam); Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, 60kg nữ); Nguyễn Xuân Lợi (Đấu kiếm, kiếm chém nam);

HCB (17): Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat, 50-55kg nữ); Lê Quốc Phong - Nguyễn Duy - Nguyễn Minh Đức (Bắn cung, cung 1 dây đồng đội nam); Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng, 25m súng ngắn thể thao); Vũ Đức Hùng (Pencak Silat, 70-75kg), Phasiro (Cử tạ, trên 77kg nữ); Dương Đức Bảo (Muay, 48kg nam); Triệu Huyền Điệp (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ); Nguyễn Văn Quyết (Đấu kiếm, kiếm chém nam); ĐT bóng ném nam; Phạm Ngọc Mẫn (Muay, 63,5kg nam); Bàng Quang Thắng (Muay, 71kg nam); Nguyễn Thanh Tùng (Muay, 75kg nam); ĐT bóng đá nữ.

HCĐ (6): Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Đức Tuân (Bóng bàn, đôi nam); Nguyễn Thị Phượng (Cử tạ); Lộc Thị Đào (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ); Nguyễn Minh Đức (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nam); Mai Khánh Hoàng (Muay, 45kg nam);