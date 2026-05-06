Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Yemen

Thời gian: 00h00 ngày 7/5/2026

Địa điểm: King Abdullah Sport City, Jeddah, Saudi Arabia

Giải đấu: Bảng C, U16 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trên TV360: https://tv360.vn/tv/tv360-9?ch=9887&ev=90595&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Ngay sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam tiếp tục bước vào thử thách lớn hơn tại VCK U17 châu Á 2026 ở Ả Rập Xê Út. Giải đấu năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đồng thời là vòng loại U17 World Cup 2026, nơi hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp.

U17 Việt Nam quyết thắng U17 Yemen trận ra quân - Ảnh: VFF

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trong đó, Hàn Quốc được đánh giá vượt trội, còn UAE cũng là đối thủ rất đáng gờm. Vì vậy, trận ra quân gặp U17 Yemen trở thành cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland tích lũy điểm số.

Dù Yemen được xem là đối thủ “dễ thở” nhất bảng, U17 Việt Nam không được phép chủ quan. Một chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý lớn trước hai trận đấu khó khăn tiếp theo, đồng thời mở ra hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp.

Thông tin lực lượng U17 Yemen vs U17 Việt Nam

U17 Yemen: Đầy đủ lực lượng.

U17 Việt Nam: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến U17 Yemen vs U17 Việt Nam

U17 Yemen: Wassam Al-Sabhi (GK), Mohsen Salem, Fahim Zaheer, Ayman Al-Abadi, Sabir Sind, Ali Shafiq, Ibrahim Anwar, Ahmed Nasser, Muhammad Sadiq, Haitham Tawfiq.

U17 Việt Nam: Xuân Hòa (GK), Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách.