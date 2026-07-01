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Lịch thi đấu World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|20/7 - 02:00
|Tây Ban Nha vs Argentina
|Chung kết
|VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360
Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Argentina
Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-tay-ban-nha-vs-argentina-chung-ket-world-cup-2026-2536994.html
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html
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Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina
Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.
Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.