Lịch thi đấu World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
20/7 - 02:00 Tây Ban Nha vs Argentina Chung kết VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Argentina

Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-tay-ban-nha-vs-argentina-chung-ket-world-cup-2026-2536994.html

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

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Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.