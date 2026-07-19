Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina

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Trận chung kết rất được chờ đợi - Ảnh: Fox

De la Fuente xây dựng Tây Ban Nha từ nền tảng những cầu thủ cùng ông vô địch U19 châu Âu 2015 (Rodri, Mikel Merino, Unai Simon); hay đăng quang U21 châu Âu 2019 (Fabian Ruiz, Dani Olmo, Merino, Mikel Oyarzabal). Ông cũng giữ nền tảng “La Roja” vô địch EURO 2024.

Trong khi đó, Scaloni gần như giữ nguyên thành phần vô địch Qatar 2022. Chính xác hơn, thế hệ Argentina hiện tại giành “hat-trick” danh hiệu World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đương kim vô địch châu Âu đá chung kết World Cup với đương kim vô địch Nam Mỹ, cũng là đội đang giữ cúp vàng thế giới. Điều đó càng làm cho bữa tiệc MetLife thêm phần hấp dẫn.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Paredes; Messi, Julian Alvarez.