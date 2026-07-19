Chỉ còn ít giờ trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, Lionel Messi lên tiếng bằng một bài đăng trên mạng xã hội.

Những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của anh như hàm ý chuẩn bị nói lời tạm biệt với vũ khúc tango, sau hành trình 20 năm, được bắt đầu từ World Cup 2006.

Đây là điều vốn đã được nhiều người dự đoán, nhưng khi chính Messi viết ra, cảm giác lại hoàn toàn khác.

“Điều đẹp nhất trong tất cả những năm qua không chỉ là những danh hiệu, mà còn là cả hành trình”, Messi viết.

Bức ảnh được Messi chia sẻ. Ảnh: Instagram

Vợ anh, Antonela Roccuzzo, cũng để lại bình luận với hàng loạt biểu tượng khuôn mặt rơi nước mắt, càng khiến nhiều người tin rằng đây có thể là lời chia tay Argentina.

Trong sự nghiệp vĩ đại của mình, Messi đã chinh phục gần như mọi đỉnh cao, phá vô số kỷ lục và giành mọi danh hiệu lớn ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, chiếc cúp mà bóng đá dường như “nợ” anh suốt nhiều năm.

Điều duy nhất Messi không thể đánh bại là thời gian. Dù đã 39 tuổi, anh vẫn thách thức mọi giới hạn tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, nơi nhiều ngôi sao khác đã sớm rời cuộc chơi.

Không chỉ góp mặt ở trận chung kết, Messi còn ghi 8 bàn, có 4 pha kiến tạo và tiếp tục phá thêm hàng loạt cột mốc.

Kylian Mbappe là người duy nhất tạo ra cuộc cạnh tranh đáng kể, nhưng tiền đạo người Pháp đã khép lại giải đấu với hạng 4, và thừa nhận sẵn sàng đánh đổi mọi thống kê cá nhân để được góp mặt ở trận chung kết.

Đêm trước trận gặp Tây Ban Nha, toàn đội Argentina có buổi tụ họp cuối cùng tại khách sạn. Tất cả cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ cùng Chủ tịch Liên đoàn (AFA) Claudio Tapia chụp chung một bức ảnh lưu niệm.

Bức ảnh nhanh chóng xuất hiện trên trang cá nhân của nhiều thành viên trong đội. Rodrigo De Paul viết: “50 ngày tràn ngập ký ức, cảm xúc và những khoảnh khắc đã trở thành một phần lịch sử”.

Leandro Paredes chia sẻ: “Tất cả cùng nhau hướng tới thêm một giấc mơ lớn”. Cuti Romero viết: “Một lần nữa, chiến đấu đến ngày cuối cùng vì màu cờ sắc áo”.

Tuy nhiên, lời nhắn của Messi mang ý nghĩa khác: “Điều đẹp nhất trong những năm qua không chỉ là các danh hiệu, mà còn là cả hành trình. Được chia sẻ từng ngày với tập thể này, cùng nhau thi đấu, đứng dậy sau những thời khắc khó khăn và tận hưởng từng bước đi”.

Anh tiếp tục: “Cảm ơn tất cả các đồng đội, BHL và mọi người đã làm việc mỗi ngày để đội tuyển này luôn là một gia đình.

Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tập thể này cũng đã viết nên một câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa nhòa. Tiến lên Argentina!”.

(Nguồn: VTV)