Đội hình ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Montiel,  Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

20/07/2026 | 01:11

1h

HNm7r8QXwAAcyxw.jpg
HNm7lCeXAAA4sXn.jpg
Messi và Lamine Yamal đã có mặt ở sân MetLife - Ảnh: T.T
Thu gọn
20/07/2026 | 00:49

0h50

HNm4NH3XEAAKzvv.jpg
HNm4ODoXIAABuuw.jpg
Bên trong phong thay đồ Argentina - Ảnh: Selección Argentina 
Thu gọn
20/07/2026 | 00:47

0h45

HNmpnguW0AEG VH.jpg
Các cựu danh thủ Tây Ban Nha dự khán trận chung kết - Ảnh: T.T
Thu gọn
20/07/2026 | 00:39

0h30

HNm1YEgWgAAjejQ.jpg
HNm1X0SXYAAWlz1.jpg
Đội hình ra sân Argentina và Tây Ban Nha - Ảnh: T.T
Thu gọn
19/07/2026 | 05:40

0h10

HNh7KCpWUAEicIb.jpg
HNXmT6ZW4AAjLNB.jpg
Các cầu thủ Argentina trên sân tập - Ảnh: Selección Argentina 
Thu gọn
19/07/2026 | 05:39

0h

HNbfxMtXgAEKjpM.jpg
Hai đội hứa hẹn tạo nên trận chung kết rực lửa - Ảnh: FIFA
Thu gọn