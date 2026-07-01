Đội hình ra sân
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.
Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
20/07/2026 | 01:11
1h
Thu gọn
20/07/2026 | 00:49
0h50
Thu gọn
20/07/2026 | 00:47
0h45
Thu gọn
20/07/2026 | 00:39
0h30
Thu gọn
19/07/2026 | 05:40
0h10
Thu gọn
19/07/2026 | 05:39
0h
Thu gọn