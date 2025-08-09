AC Milan vừa bay đến Anh, nơi đội bóng khép lại quá trình tiền mùa giải bằng 2 trận giao hữu quan trọng.

Đầu tiên là trận gặp Leeds United tại Dublin, CH Ireland (21h ngày 9/8). Một ngày sau đó, đội thi đấu giao hữu với Chelsea ở London (21h ngày 10/8).

Các tifosi háo hức chờ Modric thi đấu. Ảnh: ACM

Sau chuyến du đấu châu Á, thầy trò Massimiliano Allegri trở lại Milanello tập luyện, đồng thời đón sự hội quân của các trụ cột như Santi Gimenez, tân binh Jashari và đặc biệt là Luka Modric.

Cựu cầu thủ Real Madrid vừa ra mắt vài ngày trước, tạo nên cơn sốt thực sự khi đặt chân đến kinh đô thời trang của Italia.

Ban đầu, có nhiều nghi ngờ liệu Modric có thể góp mặt ở các trận giao hữu này, bởi anh mới chỉ tập cùng toàn đội vài buổi.

Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn được điền tên vào danh sách và đồng hành cùng Rossoneri.

HLV Allegri không loại trừ khả năng cho Modric thi đấu ít phút với Leeds – đội vừa trở lại Premier League sau 2 năm chơi ở Championship và chi 85 triệu euro cho chuyển nhượng nhằm trụ hạng.

Thời gian nghỉ ngơi chỉ là hơn 20 tiếng đồng hồ, nên HLV Allegri sẽ phải sử dụng những đội hình khác nhau trước Leeds và Chelsea.

Trong loạt giao hữu tại Vương quốc Anh, cuộc so tài với Chelsea trên sân Stamford Bridge có tính chất quan trọng hơn.

Chelsea của Enzo Maresca là ứng viên cho danh hiệu Premier League. The Blues là một tập thể chắc chắn, xoay quanh nhạc trưởng Cole Palmer và Enzo Fernandez.

Thầy trò Maresca vừa vô địch FIFA Club World Cup 2025. Vì thế, trận đấu này sẽ đưa ra cái nhìn về diện mạo mới của Milan – đội có nhiều thay đổi về mặt nhân sự.

Modric tự tin cùng Milan thành công. Ảnh: ACM

Các tifosi Milan đang nóng lòng được chứng kiến Modric khoác áo đội bóng. Đây là Quả bóng vàng đầu tiên góp mặt ở Milan kể từ thời Ronaldinho năm 2008.

Ở tuổi 39, Modric muốn chứng minh anh vẫn còn đủ “nhiên liệu” để thi đấu đỉnh cao và cùng Milan chinh phục Scudetto mới.

“Modric là một nhà vô địch. Cậu ấy giúp nâng tầm cho chúng tôi”, HLV Allegri đánh giá. “Luka sẽ đóng vai trò quan trọng, cải thiện trình độ kỹ thuật cho toàn đội”.

Về phần mình, Modric gửi thông điệp khi nhận được kỳ vọng: “Cá nhân đơn độc không thể làm nên chuyện. Bạn không thể tạo nên sự khác biệt một mình.

Bạn phải xây dựng một đội bóng nơi mọi người đều có thể thể hiện tốt nhất. Tôi ở đây để cống hiến hết mình, như tôi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình”.

“Mục tiêu của tôi rõ ràng là được chơi ở World Cup 2026”, Modric nhấn mạnh; “sẽ còn thời gian cho tương lai. Tôi phải tập trung vào hiện tại để cống hiến hết mình cho Milan”.