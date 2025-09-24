HLV của Al Nassr không sử dụng đội hình mạnh nhất khi cất giữ Cristiano Ronaldo và Joao Felix trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, đội khách chỉ mất 8 phút để mở tỷ số. Angelo dứt điểm, bóng chạm chân Abu Bakr đổi hướng khiến thủ môn Jeddah bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Al Nassr thắng dễ dội hạng dưới 4-1- Ảnh: Al Nassr

Sau bàn mở điểm, Al Nassr hoàn toàn kiểm soát thế trận. Đội khách áp đảo với khả năng cầm bóng và pressing, không cho Jeddah nhiều cơ hội lên bóng.

Phút 15, Boushal tưởng như kiếm được quả phạt đền, nhưng VAR xác định anh đã ngã không hợp lệ. Thủ môn Al Mosailem sau đó có hai pha cứu thua liên tiếp để giữ hy vọng cho Jeddah.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục tăng tốc khi tung dần các ngôi sao như Felix, Coman và Mane vào sân. Phút 62, Wesley cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.

Felix ăn mừng với Coman - Ảnh: Al Nassr

Chỉ 9 phút sau, Felix ghi bàn thứ ba từ pha kiến tạo của Coman. Đến phút 89, Simakan đánh đầu chuẩn xác sau quả phạt góc do chính Felix thực hiện, khép lại chiến thắng 4-0 thuyết phục cho Al Nassr.

Ghi bàn: Abu Bakr 8' (đá phản), Wesley 62', Felix 71', Simakan 89'

Đội hình xuất phát:

Jeddah: Al Mosailem, Al Asiri, Al Rahi, Kennedy, Al Harbi, Aburjania, Al Shamrani, Baazeem, Mahbut, Garcia Praia, Bimenyimana.

Al Nassr: Bento, Boushal, Inigo Martinez, Al Amri, Al Ghannam, Al Hassan, Al Khaibari, Ghareeb, Wesley, Angelo, Camara.