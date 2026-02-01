Vũ điệu ở Anfield

Anfield rung chuyển và tận hưởng cuộc lội ngược dòng giúp Liverpool giải tỏa áp lực tại Premier League trước Newcastle.

Cuộc đua giành suất dự Champions League mùa sau vô cùng khốc liệt và Liverpool không được phép sảy chân thêm.

Ekitike bùng nổ với cú đúp. Ảnh: LFC

Hugo Ekitike đã “giải cứu” một đêm thi đấu tưởng như trở nên rắc rối khi đội quân của Arne Slot bị dẫn trước.

Gương mặt khiến khán giả The Kop mê mẩn hơn cả là Florian Wirtz, người tạo ra bàn thắng đầu tiên, khép lại màn trình diễn tuyệt vời bằng pha lập công khiến Newcastle hoàn toàn không còn cơ hội để giành điểm.

Theo thời gian, sự ăn ý giữa Ekitike và Wirtz ngày càng tăng. Họ đang là chìa khóa cho kỷ nguyên mới của đội bóng nằm bên sông Mersey.

Trận đấu không hề có bất kỳ khoảng nghỉ nào ngay từ những phút đầu. Ngay trong các tình huống đầu tiên đã xuất hiện những pha chuyển trạng thái với rất nhiều khoảng trống ở khu trung tuyến.

Trong khi đó, đội khách tạo ra nguy hiểm từ các tình huống cố định, với hàng loạt quả phạt góc nhưng không thể tận dụng.

Newcastle là đội ra đòn trước với một pha phản công, trong đó Mac Allister chơi thiếu quyết liệt và để Anthony Gordon - gương mặt mà các quan chức Anfield rất thèm muốn trong các kỳ chuyển nhượng vừa qua - cướp bóng.

Cầu thủ người Anh không do dự tung cú sút sệt, chéo góc đầy uy lực khiến Alisson gần như không thể cản phá. Khi đó, bóng lăn được hơn nửa giờ đồng hồ.

Wirtz nhảy múa tại Anfield. Ảnh: LFC

Cặp đôi Wirtz và Ekitike

Bàn thua thay vì khiến đội sụp đổ đã đánh thức Liverpool hay nhất, và họ chỉ cần những khoảnh khắc lóe sáng của các bản hợp đồng tài năng như Wirtz hay Ekitike.

Ở bàn gỡ hòa, cầu thủ người Đức “nhảy múa” trong vòng cấm để tạo khoảng trống rồi kiến tạo cho đồng đội.

Ngay ở pha bóng tiếp theo, tiền đạo người Pháp xâm nhập vòng cấm với đủ khoảng không để dứt điểm với cú đá tinh tế bằng mu ngoài, ghi bàn nâng tỷ số 2-1.

Cú đúp chóng vánh trong 2 phút giúp Liverpool lật ngược thế cờ và khiến “Chích chòe” bị tổn thương nặng nề khi bước vào giờ nghỉ.

Pha ghi bàn thứ hai của anh cũng đánh dấu cột mốc 100 bàn thắng mà Liverpool ghi được tại Anfield trong kỷ nguyên Slot - sau 46 trận.

Có một điều thú vị, Ekitike chính là cầu thủ mà Liverpool mua hụt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, nhằm thay thế Alexander Isak. Giờ anh đã có 10 bàn ở Ngoại hạng Anh.

Cuộc lội ngược dòng ấy khiến Newcastle gần như không còn khả năng phản kháng. Khi đó, sức nặng của trận đấu với PSG ở Champions League đã lộ rõ, và đội khách hầu như không xuất hiện trong hiệp 2.

Konate ghi bàn đầy cảm xúc. Ảnh: LFC

Đội bóng của Arne Slot kiểm soát hoàn toàn và bàn thắng thứ 3 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cuối cùng, Wirtz đã làm được điều đó với cú sút chính xác sau đường chuyền của Mohamed Salah - người nhìn chung có màn trình diễn không tốt và khá thiếu chuẩn xác trong phần còn lại của trận.

Ở những phút cuối, Liverpool giữ bóng gần như liên tục và các sự thay đổi người muộn màng của Eddie Howe không mang lại tác dụng.

Đến thời gian bù giờ, trung vệ Konate ấn định tỷ số 4-1, khép lại màn trình diễn tốt của anh sau thời gian dài chịu nhiều chỉ trích. Một bàn thắng rất xúc động khi anh vừa mất cha vài ngày trước. Cựu hậu vệ RB Leipzig đã khóc.

Newcastle tiếp tục đứng ở nửa giữa bảng xếp hạng và ngày càng xa rời cơ hội dự cúp châu Âu.