1. Trước thềm cuộc tiếp đón đội bóng đồng hương PSV Eindhoven, Arne Slot nhấn mạnh rằng Liverpool không phải là một CLB quen với việc thua trận.

Thế nhưng, đó lại là kịch bản của hai tháng vừa qua: họ thua 9 trong 12 trận đã đấu – chuỗi kết quả tệ nhất trong vòng hơn 7 thập kỷ.

Liverpool chìm trong thảm họa. Ảnh: Squawka

Mới nhất là màn trình diễn nghèo nàn trước PSV. Nhà vô địch Hà Lan đã tận dụng triệt để thời điểm sa sút của nhà vô địch Ngoại hạng Anh để lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng tại Anfield.

Rất nhiều thứ “lần đầu tiên” chỉ trong vài ngày. Cuối tuần qua, Nottingham Forest cũng giành chiến thắng đậm nhất trong mọi thời đại khi đến SVĐ huyền thoại bên bờ Mersey.

Liverpool giống như một con thuyền thủng đáy. Khủng hoảng đã ở mức nghiêm trọng với thầy trò Arne Slot, chỉ vài tháng sau khi họ giành chức vô địch Premier League.

Không tự ái, không niềm tin, chỉ toàn hoài nghi. HLV Slot hy vọng không khí Champions League là cơ hội để “rửa mặt”, như cách họ từng đánh bại Real Madrid, nhưng đội chủ nhà chỉ khiến nỗi đau thêm dài.

2. Khi trận đấu tại Anfield mới diễn ra được 5 phút, Virgil van Dijk bật cao phòng ngự nhưng vung tay đập bóng. Tình huống như trong thi đấu bóng rổ khiến nhiều người ví von rằng anh tát thẳng vào Slot.

Ivan Perisic không khó khăn để mở tỷ số từ chấm phạt đền. Dù vậy, khán đài Anfield chưa rơi vào cảnh hoảng loạn.

Khoảng 10 phút sau, Cody Gakpo thực hiện pha đột phá từ cánh trái xâm nhập vòng cấm dứt điểm. Thủ môn Matej Kovar cản phá thành công nhưng Szoboszlai đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Phía bên kia, Yarek gần như ngay lập tức sút tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

PSV có trận đấu bùng nổ. Squawka

Qua cơn thót tim, Liverpool đẩy cao đội hình. Van Dijk cố gắng sửa sai với cú đánh đầu dội xà ngang. Thủ thành Kovar liên tục trổ tài trước các pha dứt điểm của Hugo Ekitike, Mohamed Salah và Gakpo.

Anfield vốn quen với những pha bứt tốc và thứ bóng đá sôi động, giàu năng lượng. Nhưng đêm thứ Tư, nhịp điệu ấy thuộc về PSV, đặc biệt trong hiệp hai.

Pha solo tuyệt đẹp cùng đường chuyền chính xác của Mauro Junior giúp Guus Til chỉ cần chạm nhẹ là bóng đi vào lưới, đưa đội khách vượt lên.

Liverpool cúi đầu. Đôi chân run rẩy, giống như Konate ở phút 73. Anh xử lý lúng túng, để Pepi thoát xuống như khiêu vũ trong vòng cấm rồi đánh bại Mamardashvili.

Không có tuyệt phẩm khi bóng chạm cột dọc. Giữa một loạt cầu thủ áo đỏ, người nhanh chân nhất vẫn là thành viên PSV. Driouech ập vào đá bồi ghi bàn thứ 3.

Khán đài thưa dần, sự kiên nhẫn của CĐV chủ nhà cạn kiệt. Slot bất lực, chỉ đưa Isak và Chiesa vào sân. Trong thời gian bù giờ, Driouech kịp hoàn tất cú đúp với pha đặt lòng chân phải đẹp mắt, ấn định tỷ số 4-1.

3. Liverpool không khác gì một võ sĩ kiệt sức, nằm bất động trên sàn đấu sau khi hứng trọn những cú đấm mạnh mẽ.

Slot trải qua cảm giác bất lực. Ảnh: PA

Sau hơn 7 thập kỷ, kể từ giai đoạn 1953-54, Liverpool mới phải nhận 3 thất bại liên tiếp với từ 3 bàn thua trở lên.

“Tôi cảm thấy an toàn, tôi ổn, tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ lãnh đạo CLB”, Slot tuyên bố trước báo chí. Đây là thất bại thứ 5 của ông khi đối đầu PSV. “Sẽ rất tuyệt nếu có thể xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng”.

Slot thể hiện sự lạc quan dù tương lai bị đặt dấu hỏi. “Tôi ổn với vị trí của mình. Đây không phải lần đầu tiên tôi rơi vào tình thế khó khăn, nhưng đúng là đã đến lúc chúng tôi phải xoay chuyển tình thế”.

Vấn đề là người hâm mộ không còn ủng hộ Slot như hồi đầu mùa giải. Rất nhiều tiền được đổ vào chuyển nhượng, nhưng kết quả thu về là những thất bại khó chấp nhận.

Các CĐV quay lưng, thể hiện qua hình ảnh dòng người rời Anfield. Cầu thủ thì mất niềm tin, thiếu động lực và sa sút. Triều đại Slot đang chạm đáy và nếu không có cải thiện nào, rất khó để ông tiếp tục công việc.