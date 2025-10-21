Liverpool vừa để thua 1-2 MU ngay tại Anfield, lần đầu tiên sau 9 năm, là thất bại thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và thứ 4 trên mọi mặt trận (tại Cúp C1). Một số cầu thủ đội chủ nhà nhận không ít chỉ trích, đặc biệt là Salah, người có trận đấu mờ nhạt khác.

Sau chiến dịch 2024/25 được xem là hay nhất với Salah tại Liverpool, chân sút 33 tuổi đang vật lộn để tìm lại phong độ mùa này. Anh hiện mới có 3 bàn cùng 3 kiến tạo sau 11 lần ra sân mọi đấu trường cho Liverpool.

Salah đang vật lộn để tìm lại phong độ ở mùa giải này. Ảnh: PA

Có thông tin, Slot thất vọng và chán Salah nên có thể xem xét bán anh giữa những đồn đại về một lời đề nghị lớn khác từ Saudi Arabia sắp được đưa ra.

Cũng cần nói thêm, trước khi Salah đạt thỏa thuận ký mới 2 năm với Liverpool cách đây 5 tháng, có không ít CLB Saudi Pro League săn đón, trong đó một đội được cho sẵn sàng trả lương 500 triệu bảng, nếu anh đồng ý.

Theo Fichajes, Salah vẫn nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Saudi Arabia và chuẩn bị có lời đề nghị lớn khác dành cho cầu thủ này. Con số được dự đoán là khoảng 150 triệu bảng, như Al Ittihad từng gạ hỏi mua nhưng bị Liverpool từ chối vào 2023.

Tuy nhiên, giờ đây nếu lời đề nghị tương tự ấy đến, Slot và Liverpool được cho có thể bán Salah để mang về bản hợp đồng mới chất lượng.

Vậy ai là cái tên được vị chiến lược gia người Hà Lan này nhắm tới thay Salah? Theo các nguồn tin, đó là Michale Olise của Bayern Munich.

Kể từ khi đến Allianz Arena, Olise ghi được 26 bàn thắng cùng 29 pha kiến tạo trong 66 lần ra sân. Hiện tuyển thủ Pháp có hợp đồng với Hùm xám đến hè 2029, nhưng có tin đồn trong thỏa thuận bao gồm điều khoản giải phóng có hiệu lực vào hè 2026.