Trên sân nhà Etihad, ‘người máy’ Erling Haaland hiện diện trong màn ăn mừng với cú đúp lập công (5’, 69’) cũng như kiến tạo bàn còn lại cho Reijnders (38’), cùng Man City thắng giòn 3-0 West Ham.

Các đồng đội ăn mừng cùng 'người máy' Erling Haaland. Ảnh: insta E.H

Với kết quả trên, Man City (37 điểm) của Pep Guardiola đã nhảy lên ngôi đầu, trước khi Arsenal kịp thời thắng tối thiểu 1-0 Everton để lấy lại lợi thế hơn 2 điểm, sau vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Với cá nhân Haaland, thêm 2 bàn thắng vào lưới West Ham, anh đạt con số 104 bàn, chính thức vượt qua thành tích ghi bàn tại Premier League của Ronaldo (trong màu áo MU) – 103 bàn.

Điều ấn tượng ở chỗ, Haaland ‘chấp’ Ronaldo đến 122 trận, khi chỉ cần 114 trận để đạt con số ấn tượng trên, còn với siêu sao người Bồ là 236 trận.

Pep Guardiola tất nhiên vui mừng hiệu suất ghi bàn ‘khủng’ của Haaland cho Man City, nhưng ông không hài lòng tổng thể về đội bóng, yêu cầu nhiều hơn từ các học trò.

“Tôi rất vui vì Man City giành chiến thắng, nhưng cách chúng tôi thể hiện trên sân là chưa được. Đội cần phải cải thiện, nếu không sẽ không đủ để cạnh tranh chức vô địch vào tháng 3, 4 và 5.

Tôi luôn phải cảm ơn Haaland vì những bàn thắng. Hôm nay, cậu ấy, Phil Foden và Nico O'Reilly đã giúp chúng tôi rất nhiều.

Về mặt phòng ngự, Man City đang có những cải thiện. Nhưng khi có bóng, cách chúng tôi triển khai vẫn còn rất xa so với yêu cầu”.

Pep vui với chiến thắng nhưng yêu cầu nhiều hơn từ dàn sao Man City, nếu muốn tranh đua ngôi vô địch ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Ảnh: Fabrizio Romano

Vị thuyền trưởng cho hay, ông đã nói thẳng với học trò về suy nghĩ của mình: “Tôi đã nói với họ rằng, tôi rất mừng (với kết quả) và chúc Giáng sinh vui vẻ, nhưng như thế này là không đủ. Chúng ta phải cải thiện hơn nữa”.

Pep Guardiola nhấn mạnh: “Nếu họ tin tưởng tôi và làm theo, Man City sẽ có mặt ở đó (vị trí tranh đua chức vô địch), nhưng đòi hỏi chúng tôi phải cải thiện.

Tôi biết khả năng của Man City nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tinh thần, sự quyết liệt, khao khát chiến thắng của đội vẫn còn đó, nhưng chúng tôi cần làm tốt hơn ở nhiều điều khác”.