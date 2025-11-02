Truyền thông Bỉ đưa tin, vào cuối ngày 1/11, lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 24 giờ, một chiếc UAV lạ đã xuất hiện phía trên Căn cứ Không quân Kleine Brogel. Trước đó, cũng trong ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho hay, một số UAV đã được phát hiện lảng vảng trên ở căn cứ không quân này vào ngày 31/10.

Kênh VTM Nieuws của Bỉ đưa tin, trong sau sự cố thứ 2, một trực thăng của cảnh sát Bỉ đã đuổi theo nhưng không thành công trong việc chặn UAV.

Căn cứ Không quân Kleine Brogel của Bỉ. Ảnh: Belga

Căn cứ Không quân Kleine Brogel được cho là nơi lưu giữ vũ khí hạt nhân của Mỹ theo các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO. Hãng thông tấn Belga cho biết thêm, căn cứ này còn được thiết lập để trở thành nơi chứa tiêm kích F-35 bắt đầu từ năm 2027.

Bộ trưởng Franchen thông báo quá trình điều tra về các vụ việc vẫn đang được tiến hành, và hình ảnh của loạt UAV lạ đã được ghi lại. Song cho tới nay, chưa có thông tin về loại UAV liên quan tới các vụ xâm nhập.

Ông Franchen cũng không tuyên bố liệu những vụ việc xảy ra ở Bỉ có liên quan đến các vụ phát hiện UAV gần đây trên khắp châu Âu hay không. Nhiều nước nghi ngờ Nga có liên quan.

Bởi trước đó, Ba Lan và Romania đã lên tiếng cáo buộc các UAV và máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận hai nước. NATO cho rằng cần có phản ứng mạnh mẽ hơn, và nhiều nước thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã tính tới phương án bắn hạ máy bay Nga nếu cần thiết.

Trong những tháng gần đây, những báo cáo về việc nhìn thấy UAV tại các sân bay cũng đã gia tăng, gây gián đoạn giao thông hàng không ở Pháp, Séc, Đức, Lithuania, Na Uy, Đan Mạch, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác. Điển hình, vào cuối ngày 31/10, Sân bay Brandenburg ở Berlin đã tạm thời phải chuyển hướng các chuyến bay sau khi có báo cáo về việc nhìn thấy UAV đáng ngờ.