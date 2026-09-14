Theo đài RT, trong vài năm qua, các loại vũ khí dựa trên nền tảng UAV đã khẳng định được vai trò quan trọng trên chiến trường, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ từ trinh sát, tấn công tầm xa đến tập kích các mục tiêu ở tiền tuyến như xe bọc thép, thậm chí là binh sĩ. Vì vậy, đối phó hiệu quả với UAV của đối phương đã trở thành một trong những mục tiêu then chốt của cả hai bên, trong đó chính các UAV cũng được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn này.

UAV Yolka có thiết kế hình chữ X với 4 cánh quạt, đã trở thành một công cụ quan trọng để đánh chặn UAV đối phương ngay tại khu vực tiền tuyến. UAV này được phóng thủ công, có trọng lượng dưới 1,5kg và có thể đạt tốc độ tối đa 230km/h, cho phép đánh chặn hầu hết mục tiêu, ngoại trừ những UAV động cơ phản lực có tốc độ cao nhất.

Lính Nga đánh chặn nhiều mục tiêu đang bay tới bằng UAV. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các quân nhân nước này đang đánh chặn nhiều loại UAV đang bay tới, trong đó có UAV cảm tử và UAV trinh sát cánh.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Yolka được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng phân tích mục tiêu và điều khiển UAV đánh chặn lao vào điểm dễ tổn thương nhất của mục tiêu.

“Mẫu UAV này đã chứng minh được hiệu quả. Mọi thứ đều được vận hành nhờ trí tuệ nhân tạo, UAV xác định mục tiêu, tính toán khoảng cách và tự lập đường bay đánh chặn”, một binh sĩ vận hành Yolka cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ các UAV Yolka chủ yếu tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp, sử dụng động năng để phá hủy UAV đối phương.

Tuy nhiên, truyền thông Nga trước đây đưa tin mẫu UAV này có một khoang chứa đầu đạn cỡ nhỏ, nhiều khả năng là loại đạn dành cho súng phóng lựu tự động và có thể được trang bị loại đạn này khi cần thiết, giúp tăng sức công phá của UAV đánh chặn.