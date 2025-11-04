Có hơn 20.000 cầu thủ bóng đá nam đến từ 68 quốc gia tham gia bỏ phiếu bầu chọn ra đội hình 11 cái tên xuất sắc nhất năm 2025.

Trong khung thành, không ai xứng đáng hơn Gianluigi Donnarumma, sau những gì anh cống hiến cho PSG bước lên đỉnh vinh quang Champions League.

Mbappe, Dembele và Yamal có năm thi đấu thành công - Ảnh: WST

Ở hàng phòng ngự 3 người, Van Dijk là cầu thủ Ngoại hạng Anh duy nhất giữ được vị trí trong đội hình tiêu biểu so với năm ngoái.

Bên cạnh trung vệ của Liverpool là cặp cánh công thủ toàn diện Achraf Hakimi và Nuno Mendes. Bộ đôi thi đấu thăng hoa, vô địch Ligue 1, Champions League và giành ngôi Á quân FIFA Club Wolrd Cup.

Hakimi và Mendes cũng được xem là hai hậu vệ biên "đỉnh" nhất làng túc cầu hiện đại, với lối chơi khôn ngoan, giàu tốc độ và thể lực bền bỉ.

Một ngôi sao khác của PSG cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu FIFPRO là Vitinha. Anh sẽ bắt cặp cùng Cole Palmer ở khu trung tuyến.

Ngoài ra, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid - Jude Bellingham và nhạc trưởng Barcelona - Pedri cũng có tên để hoàn thiện bộ tứ tiền vệ.

Trên hàng công là bộ ba đáng gờm Ousmane Dembele - Kylian Mbappe - Lamine Yamal.

Lamine Yamal đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi) được chọn vào Đội hình tiêu biểu Thế giới của FIFPRO, xô đổ kỷ lục Mbappe đang nắm giữ (19 tuổi).

Trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025, Yamal về nhì sau Dembele - người đạt được thành công vang dội cùng PSG.