Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không vui vì Quỷ đỏ để thủng lưới 2 lần trong vòng 92 giây đầu hiệp hai, trao quyền chủ động cho Nottingham Forest.

Tuy nhiên, cách mà MU chiến đấu để trở lại, tìm được bàn gỡ hòa lúc cuối trận thực sự là niềm an ủi lớn với Ruben Amorim.

Amad gỡ hòa 2-2 cho MU lúc cuối trận - Ảnh: MUFC

Thật vậy, đây là lần đầu tiên đội bóng thành Manchester giành được điểm sau khi bị dẫn trước, kể từ ngày Hojlund ghi bàn gỡ hòa phút cuối vào lưới Bournemouth hồi tháng 3.

Trả lời phỏng vấn sau trận, Amorim thừa nhận: "Trước đây, nếu chúng tôi có 5 phút tệ hại như này, để thủng lưới hai bàn, MU sẽ không thể lội ngược dòng.

Hôm nay là một cảm giác khác. Mọi người có thể nghĩ chúng tôi không thắng được trận này, nhưng MU sẽ không thua. Và đó là cảm giác một đội bóng lớn cần phải có."

Quỷ đỏ đã vùng lên mạnh mẽ lúc cuối trận và xứng đáng tìm được bàn gỡ 2-2 nhờ pha volley tuyệt đẹp đầu vòng cấm của Amad Diallo.

Rõ ràng, MU giờ mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Những ngày tháng họ phải gục ngã khi đối mặt thế trận bất lợi dường như đã là quá khứ.

Trận hòa Forest hôm qua càng chứng tỏ, MU có thể vượt qua thất bại đau đớn để giành lại vị thế trong cuộc đua.