1. Điểm hài lòng lớn nhất và quan trọng nhất chắc chắn là kết quả. Một chiến thắng, dù không tưng bừng nhưng cũng giúp tuyển Việt Nam có được 3 điểm, qua đó củng cố vị trí tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong một chiến dịch dài hơi, việc hoàn thành mục tiêu điểm số trước những đối thủ yếu hơn luôn là ưu tiên hàng đầu. Về mặt điểm số, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã làm được.

Điều hài lòng thứ hai đến từ sự táo bạo của HLV Kim Sang Sik. So với trận lượt đi, thuyền trưởng người Hàn Quốc mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 hơn khi tung vào sân tới gần một đội hình như Trung Kiên, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Văn Khang, Đình Bắc…

Hài lòng khi HLV Kim Sang Sik sử dụng nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hơn. Ảnh: Hữu Hà

2. Bên cạnh sự hài lòng, trận cầu ở Thống Nhất cũng để lại không ít tiếc nuối. Có tới 3 lần bóng tìm đến cột dọc và xà ngang sau những pha dứt điểm của Tiến Linh, Thanh Nhàn và Đình Bắc. Nếu chỉ một trong số đó đi vào lưới, thế trận có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, tựu trung lại, tiếc nuối lớn nhất không nằm ở sự xui rủi mà là khả năng dứt điểm của tuyển Việt Nam vẫn rất… tệ. Các học trò của HLV Kim Sang Sik đã rất gần bàn thắng, nhưng rốt cuộc vẫn dứt điểm đi ra ngoài một cách khó tin trong tư thế trống trải, đối mặt…

Bài toán dứt điểm là vấn đề không mới. Nhưng rõ ràng, việc các chân sút liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội mười mươi một lần nữa đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó (và phải nhờ pha phản lưới của Nepal mới chiến thắng) trong bối cảnh phải đá trên mặt sân vốn dĩ chưa đạt bởi trời mưa lớn trước trận.

3. Tuyển Việt Nam hay HLV Kim Sang Sik có thể tạm hài lòng với chiến thắng tối thiểu vừa giành được, bởi Nepal cũng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở phút 84 khi đối mặt với thủ môn Trung Kiên.

Những chiến thắng mà tuyển Việt Nam vừa giành được lại tiếp tục nhọc nhằn, dù Nepal không mạnh. Ảnh: Hữu Hà

Tuy nhiên, với giới chuyên môn và người hâm mộ có lẽ cũng chỉ hài lòng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên khi chơi ổn, kiểm soát bóng và tạo được sức ép rõ rệt.

Còn hiệp 2 là một nỗi thất vọng lớn, sự chệch choạc, thiếu kết dính đến khó tin tới từ các học trò của ông Kim Sang Sik, bất chấp Nepal không có nhiều pha xử lý bóng quá 3 đường chuyền thành công.

Tuyển Việt Nam vẫn thắng, nhưng chắc chắn không thể thuyết phục bởi còn nhiều lấn cấn trong lối chơi. Để chinh phục mục tiêu xa hơn tại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik cần nhiều hơn là 3 điểm. Có nghĩa sự ổn định, sắc bén và bản lĩnh thực thụ của một đội bóng lớn thay vì giành chiến thắng theo cách phập phù, thót tim như đã thấy.

Video tuyển Việt Nam 1-0 Nepal (Nguồn VTV):