Năm 2025, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM tuyển 4.500 tân sinh viên. Trong đó có nhiều em xuất sắc với thành tích nổi bật như đoạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, Kỳ thi chọn học sinh giỏi, Hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cùng những kết quả đặc biệt trong học tập bậc phổ thông hoặc thi đạt điểm rất cao trong thi tuyển.

3 thủ khoa của trường

Trương Văn Hùng, thủ khoa phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 29,75 khối A. Trường Văn Hùng là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - TP Huế. Hùng là thủ khoa khối A của TP Huế và á khoa khối A toàn quốc, học nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin.

Trương Văn Hùng, thủ khoa phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 29,75 khối A. Ảnh: TT

Huỳnh Tường Ân, thủ khoa phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 29,75 khối A. Tường Ân là cựu học sinh Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến – TPHCM, đồng thời là á khoa khối A toàn quốc, học ngành Trí tuệ nhân tạo.

Huỳnh Tường Ân, thủ khoa phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 29,75 khối A. Ảnh: TT

Trần Như Khải, thủ khoa phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia TPHCM với 1106 điểm, là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk, học ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến.

2 á khoa của trường là ai?

Nguyễn Thành Công, á khoa phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 29,5 khối A. Cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐH Quốc gia TPHCM sẽ học ngành Trí tuệ nhân tạo.

Nguyễn Thành Công, á khoa phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 29,5 khối A. Ảnh: TT

Phan Nguyễn Tường Vy, á khoa phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia TPHCM với 1091 điểm. Tường Vy là cựu học sinh Trường THPT Số 1 Đức Phổ - Quảng Ngãi, học nhóm ngành Khoa học dữ liệu thống kê.

3 thí sinh đoạt huy chương trong các cuộc thi quốc tế

Lê Kiến Thành, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Gia Lai đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 – trúng tuyển ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến.

Lê Phan Đức Mân, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – TPHCM đoạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2025 – trúng tuyển ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến.

Cao Trung Quân, cựu học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị - Quảng Trị đoạt giải tư Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF 2025), giải nhất Kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia hệ thống nhũng, trúng tuyển ngành Trí tuệ nhân tạo.

Sinh viên vượt khó là Thái Mạc Tường Vi, trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin chương trình tăng cường tiếng Anh với 27,75 điểm.

Thủ khoa, sinh viên đoạt giải quốc tế và sinh viên vượt khó được cấp học bổng trọn khóa. Á khoa được cấp học bổng 1 năm.

5 thí sinh đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

4 tân sinh viên từng đoạt giải nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học 2025 gồm: Lê Minh Nhật (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị); Nguyễn Đăng Khang (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai); Đỗ Gia Huy (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk); Võ Thanh Hải (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk) trúng tuyển ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến cũng được cấp học bổng trọn khóa học.

Tân sinh viên Đoàn Đức Minh từng đoạt giải nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa) trúng tuyển nhóm ngành Toán học - Toán ứng dụng - Toán tin cũng được cấp học bổng toàn khó học.