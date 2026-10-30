Cuộc tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái đất đã ghi nhận một số tín hiệu kỳ lạ từng khiến giới khoa học hy vọng về khả năng liên lạc với người ngoài hành tinh.

Lời tòa soạn Người ngoài hành tinh từ lâu đã là một trong những bí ẩn lớn nhất, thu hút sự quan tâm của nhân loại. Liệu sự sống có tồn tại ở đâu đó ngoài hành tinh và nếu có, những sinh vật ấy mang hình dạng ra sao? Từ các tín hiệu bí ẩn phát ra từ vũ trụ đến những hành tinh xa xôi có điều kiện phù hợp cho sự sống, hành trình tìm kiếm người ngoài hành tinh vẫn mở ra nhiều câu hỏi khiến giới khoa học không ngừng tìm lời giải.

Tuy nhiên, nhiều tín hiệu sau đó đã được giải thích bằng các hiện tượng tự nhiên hoặc nhiễu sóng do con người tạo ra. Dù vậy, một số tín hiệu vẫn chưa có lời giải rõ ràng, tiếp tục thúc đẩy các nhà khoa học tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.

Theo hãng tin BBC, những tín hiệu từ vũ trụ dưới đây khiến chúng ta liên tưởng tới người ngoài hành tinh.

Tín hiệu Peryton tại đài thiên văn Parkes (2010 - 2015)

Trong một thời gian, các tín hiệu Peryton đã khiến giới khoa học khá bối rối. Được phát hiện tại đài thiên văn Parkes ở Australia, những xung vô tuyến kéo dài vài mili giây này có sự tương đồng đáng kinh ngạc với các đợt bùng phát vô tuyến nhanh (FRB), vốn là những chớp sóng vô tuyến mạnh phát ra từ các thiên hà xa xôi. Chúng có thời lượng, độ tán sắc tương đồng và mang đầy vẻ bí ẩn của những tín hiệu đến từ vũ trụ.

Hình ảnh mô phỏng về kính thiên văn vô tuyến ASKAP khi phát hiện một vụ bùng phát vô tuyến nhanh. Ảnh: Đại học Công nghệ Swinburne

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là các tín hiệu dường như xuất hiện đồng thời ở khắp mọi nơi, một hiện tượng vốn không phù hợp với các quy luật vật lý thiên văn.

Nhiều giả thuyết được đưa ra, từ những hiện tượng khí quyển kỳ lạ đến các loại sự kiện thiên văn hoàn toàn mới. Thậm chí, một số người giàu trí tưởng tượng hơn còn đặt ra khả năng về nguồn gốc nhân tạo.

Người ngoài hành tinh chăng? Câu trả lời là không. Trên thực tế, những tín hiệu bí ẩn này liên quan đến một hoạt động rất đời thường là ăn uống. Nguyên nhân là các nhân viên đài quan sát đang đói bụng và thiếu kiên nhẫn đã mở những chiếc lò vi sóng 27 năm tuổi trước khi chu trình làm nóng kết thúc.

Khi bộ phận phát vi sóng ngừng hoạt động, nó phát ra một xung nhiễu vô tuyến ngắn, vừa đủ để giả dạng một tín hiệu đến từ không gian sâu thẳm.

Những "người tí hon màu xanh" LGM-1 (1967)

Gần 60 năm trước, nhà thiên văn học người Anh Jocelyn Bell Burnell phát hiện một tín hiệu mà trong khoảnh khắc đó, nó có vẻ chính xác đến mức khó tin đó là một hiện tượng tự nhiên.

Tín hiệu phát xung đều đặn, cứ sau 1,33 giây lặp lại, giống như tiếng máy đếm nhịp trên bầu trời. Vào thời điểm đó, chưa có quá trình vật lý thiên văn nào được biết đến có thể giải thích chu kỳ chính xác đến vậy.

Tín hiệu được đặt biệt danh mang tính đùa vui là LGM-1, viết tắt của "những người tí hon màu xanh", dù câu đùa này cũng phần nào phản ánh sự tò mò thực sự của giới khoa học.

Ảnh mô phỏng về sao xung. Nguồn: Science Photo Library

Nếu không phải người ngoài hành tinh, vậy điều gì có thể tạo ra sự chính xác như vậy? Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện và làm thay đổi hiểu biết của nhân loại về vũ trụ mãi mãi. Đó là các sao xung.

Sao xung là những ngôi sao neutron quay cực nhanh, phát ra các chùm bức xạ quét qua không gian. Mỗi vòng quay tạo ra một xung tín hiệu. Do sao neutron có độ ổn định rất cao nên thời điểm phát xung có thể cực kỳ chính xác.

Thứ từng được cho là một tín hiệu cố ý phát đi phát lại, hóa ra chỉ là hệ quả tự nhiên của những quy luật vật lý cực đoan. Hóa ra vũ trụ có thể đo đếm thời gian chính xác hơn cả con người.

Tín hiệu yếu ớt từ Proxima Centauri: BLC1 (2020)

"Lắng nghe đột phá" là một dự án thiên văn học chuyên tìm kiếm tín hiệu liên lạc từ các nền văn minh ngoài Trái đất. Năm 2020, các nhà nghiên cứu của dự án từng nghĩ họ đã tìm thấy một tín hiệu như vậy.

BLC1, viết tắt cho Ứng viên số 1 của dự án trên, là một tín hiệu vô tuyến bất thường dường như phát ra từ Proxima Centauri, ngôi sao gần Mặt trời nhất, cách Trái đất 4,2 năm ánh sáng.

Tín hiệu băng hẹp ở tần số 982 MHz có những đặc điểm giống với tín hiệu có thể phát ra từ một nguồn nhân tạo và không trùng khớp với bất kỳ nguồn nhiễu nào đã biết. Triển vọng phát hiện dường như rất đáng chú ý.

Tuy nhiên, khoa học vốn đòi hỏi sự thận trọng nên các nhà nghiên cứu không vội đưa ra kết luận.

Vì xác suất sự sống thông minh xuất hiện tại hệ sao láng giềng gần nhất của Hệ Mặt trời vẫn là một câu hỏi lớn nên các nhà khoa học đã tiến hành nhiều tháng phân tích chi tiết.

Đến năm 2021, tín hiệu được truy ngược về Trái đất. Rốt cuộc, các chuyên gia phát hiện một bộ dao động điện tử bị trục trặc trong thiết bị đặt gần đó là nguyên nhân tạo ra ảo giác về một tín hiệu truyền đến từ khoảng cách xa trong vũ trụ.