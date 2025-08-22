Trái cây là một phần quan trọng của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng bảo quản đúng cách sau khi mua về.

Theo MDPI, bảo quản trái cây ở nhiệt độ phòng (khoảng 23 độ C) trong 48 giờ làm giảm flavonoid đến 25% và vitamin C đến 22%, trong khi bảo quản lạnh (4 độ C) chỉ giảm lần lượt 13% và 11%. Điều này chứng minh rằng bảo quản lạnh có lợi ở giai đoạn thích hợp, nhưng vẫn cần lưu ý để không làm mất giá trị dinh dưỡng trong thời gian dài.

Các chuyên gia dinh dưỡng và bảo quản thực phẩm nhấn mạnh rằng không phải mọi trái cây đều có cách bảo quản giống nhau và nếu làm sai, lợi ích dinh dưỡng có thể giảm đáng kể.

Bạn không nên để chuối xanh trong tủ lạnh. Ảnh minh họa: Ban Mai

Tủ lạnh không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất

Nhiệt độ thấp làm chậm quá trình chín, điều này có lợi khi bảo quản trái cây đã chín để giữ tươi lâu hơn. Tuy nhiên, nếu cho chuối, đào, lê hoặc cà chua vào tủ lạnh khi vẫn còn xanh, quá trình chín tự nhiên sẽ bị gián đoạn. Hậu quả là trái cây trở nên bở, giảm độ ngọt và mất nhiều vitamin cùng chất chống oxy hóa vốn hình thành trong giai đoạn chín.

Cà chua cũng sẽ mất phần lớn hương vị nếu làm lạnh quá sớm, trong khi chuối bị thâm đen và nhão. Các loại trái cây có múi như cam, quýt chịu lạnh tốt hơn, nhưng nếu dự định ăn trong vài ngày, bạn có thể để ở nhiệt độ phòng. Việc lựa chọn nơi bảo quản cần dựa trên đặc tính của từng loại trái cây, không nên làm một cách tùy tiện.

Mẹo bảo quản trái cây hiệu quả

- Trái cây chưa chín nên để ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng khí và tránh ánh sáng trực tiếp. Khi đạt độ chín tối ưu, mới cho vào tủ lạnh để giữ tươi thêm vài ngày.

- Không rửa trái cây trước khi bảo quản, vì độ ẩm dễ làm xuất hiện nấm mốc.

- Tách riêng các loại trái cây sinh ra nhiều khí ethylene như táo, lê, chuối với các loại khác, vì khí này có thể làm chín nhanh và hỏng các loại quả còn lại.

- Đặt trái cây trong túi lưới hoặc hộp thoáng khí khi để trong tủ lạnh. Lót giấy hoặc khăn hút ẩm trong hộp trái cây sẽ giúp giảm độ ẩm dư thừa, hạn chế nấm mốc và kéo dài thời gian bảo quản. Không nhồi nhét quá nhiều vào tủ lạnh vì khi trái cây bị ép chặt dễ dập, nhanh hỏng và mất dinh dưỡng.

- Đối với trái cây cắt sẵn, nên bảo quản trong hộp kín và dùng trong vòng 1-2 ngày.

Mặc dù cho tất cả trái cây vào tủ lạnh khá tiện lợi nhưng nếu không làm đúng cách sẽ ảnh hưởng đến hương vị, kết cấu và giảm dưỡng chất. Hiểu đúng chu kỳ chín tự nhiên và áp dụng cách bảo quản phù hợp giúp giữ trọn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đồng thời thưởng thức được hương vị tự nhiên thơm ngon của trái cây.