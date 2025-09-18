Chiều tối 17/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị hoàn tất việc xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 9 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Lao Bảo.

Xe tải gây tai nạn được lực lượng chức năng niêm phong, đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Ảnh: QT

Theo quan sát của PV, 2 xe cẩu chuyên dụng cũng được điều đến hiện trường, cẩu xe tải gây tai nạn về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Là người trực tiếp chứng kiến cảnh xe tải lao nhanh từ Quốc lộ 9 băng qua tỉnh lộ 586 trước khi đâm vào nhiều người dân, bà Đỗ Thị Châu Cam (SN 1961, trú xã Lao Bảo) cho biết, bà vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc.

Theo bà Cam, bà cùng gia đình mở quầy bán phụ kiện điện thoại ngay ngã 3 tuyến Quốc lộ 9 với tỉnh lộ 586. Sáng cùng ngày, sau khi mở cửa hàng, bà lấy ghế ra ngồi trước quán để chờ khách.

“Vừa ngồi xuống ghế, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc xe tải từ bên kia đường lao nhanh qua khu vực có đông người dân đang dừng bán chuối. Cùng lúc này, nhiều người dân phát hiện sự việc nên la ó thất thanh nhưng không kịp tránh.

Bà Cam thẫn thờ kể lại vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: QT

Phút chốc, xe tải tông trực diện vào đám đông, cuốn xuống gầm xe nhiều người và phương tiện”, bà Cam cho biết.

Ngay sau vụ việc xảy ra, bà Cam chạy nhanh vào quán gọi điện thoại báo công an; đồng thời quay ra hiện trường, cùng với những người khác tham gia công tác cứu hộ.

Cũng như bà Cam, chị Đoàn Thị Thương (40 tuổi, trú tại xã Lao Bảo) vẫn chưa hết hoảng hốt khi kể lại giây phút xe tải lao thẳng vào khu chợ khiến nhiều người thương vong.

Sáng cùng ngày, chị Thương lên chợ mua sách vở cho con, đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ thấy chiếc xe tải lao thẳng vào chợ.

“Chiếc xe lao thẳng vào khu vực người dân đang tập trung mua bán chuối, sau đó tông vào các sạp hàng rồi mắc lại bên đình chợ.

Nhiều người không kịp tránh bị xe tải cuốn vào gầm, trên đường chuối văng tung tóe, xe máy vỡ nát văng khắp nơi”, chị Thương kể lại.

Không nghĩ mình còn sống!

Tại Khoa ngoại – Liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, cuối giờ chiều cùng ngày, 6 nạn nhân của vụ tai nạn vẫn đang được đội ngũ y, bác sĩ tập trung điều trị.

Theo lãnh đạo bệnh viện, ngoài 3 ca nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, 6 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện chủ yếu bị gãy tay, chân, chấn thương vùng đầu và không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa. Ảnh: QT

Nằm trên giường bệnh với vết thương lớn ở vùng đầu và cánh tay phải, ông Hồ Văn Lát (SN 1949, trú xã Lìa, Quảng Trị) chia sẻ, trước khi được đưa đến viện cấp cứu, ông không nghĩ mình còn sống.

Theo ông Lát, sáng cùng ngày, ông chạy xe máy ra khu vực ngã 3 chợ Tân Long để mua nồi về nấu nước. Đến nơi, do có nhiều người tập trung bán chuối nên ông phải dừng xe lại, dự định gửi để vào cửa hàng.

“Chưa kịp dừng xe, bất ngờ tôi thấy xe tải lớn lao nhanh hướng thẳng vào vị trí mình đang đứng và quệt mạnh vào xe máy của tôi khiến tôi cùng nhiều người khác ngã sấp xuống đường.

Ông Lát không nghĩ mình còn sống sau khi bị xe tải tông ngã sấp xuống đường. Ảnh: QT

Thấy đầu tôi chảy nhiều máu nên người dân xung quanh chạy đến, bế tôi ra khỏi hiện trường và đưa đến viện cấp cứu. Chứng kiến cảnh nhiều người cùng phương tiện nằm ngổn ngang dưới gầm xe tải, tôi còn thấy run sợ”, ông Lát chia sẻ.

Như tin đã đưa, khoảng 7h50 sáng 17/9, tại khu vực chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường tỉnh lộ 586), thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 12 người thương vong.

Thời điểm trên, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TPHCM) điều khiển xe tải mang BKS 37C-587.63, trên xe có ông Võ Nhật Trường (SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), lưu thông theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định tạm giữ tài xế Hoàng. Ảnh: Công an cung cấp

Khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế Hoàng đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người chết, 9 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng để phục vụ công tác điều tra.