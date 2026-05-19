Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong thiết bị điện tử.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: A.T.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khoảng 6 tháng theo dõi, ngày 15/4, lực lượng công an triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan. Cơ quan điều tra xác định người cầm đầu đường dây là đối tượng tên Chí, quốc tịch Trung Quốc.

Sau khi nhận yêu cầu từ khách hàng, Chí nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: A.T.

Chí thuê Đỗ Minh Đức (38 tuổi, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Đức được giao nhiệm vụ làm trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển, giao vàng cho nhóm 5 “chân rết” của Chí là người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Sau khi nhận các lô hàng, nhóm người Trung Quốc bóc tách số vàng được ngụy trang bên trong thiết bị điện tử, dùng hóa chất làm sạch, rồi nấu và đúc thành vàng nguyên liệu để giao cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã thu giữ hơn 32kg vàng nguyên liệu. Cơ quan chức năng cũng xác định nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội đã nhập vàng buôn lậu của nhóm này, sau đó chế tác thành vàng trang sức và vàng miếng; toàn bộ số vàng đều không có hóa đơn, chứng từ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Toàn bộ tiền giao dịch được chuyển cho Đỗ Minh Đức, sau đó Đức chuyển lại cho Chí và được trả công hàng tháng từ 120-150 triệu đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, nhóm đối tượng đã buôn lậu tổng cộng khoảng 8.000 cây vàng vào Việt Nam, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Đây được đánh giá là đường dây buôn lậu vàng có thủ đoạn tinh vi khi vàng được cất giấu trong các thiết bị điện tử rồi đưa về kho hàng tại Bắc Ninh.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.