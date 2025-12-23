Milan và ánh sáng Modric

Luka Modric bước sang tuổi 40 vào ngày 9/9 vừa qua, như một kiểu thanh xuân mới, xa Bernabeu sau 13 mùa giải, nơi anh giành Quả bóng vàng và giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử Real Madrid (28 chiếc cúp).

Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia quyết định không gia hạn hợp đồng, Modric chuyển sang Milan. Thay vì tiến gần đến viễn cảnh giải nghệ, anh trở thành cầu thủ được HLV Massimiliano Allegri sử dụng nhiều nhất trong tập thể đang cạnh tranh sòng phẳng Scudetto với Inter và Napoli.

Modric hoạt động liên tục tại Serie A. Ảnh: EM

Modric đá chính cả 15 vòng đầu tiên của Serie A, điều gần như không tưởng trong những năm cuối tại Madrid. Không chỉ vậy, anh chơi trọn 90 phút ở 13 trận, chỉ hai lần bị thay ra ở phút 74 và 81.

Tổng thời gian thi đấu của Modric thậm chí còn nhiều hơn cả thủ môn Mike Maignan. Không cầu thủ nào của Milan tích lũy nhiều phút thi đấu hơn Modric tại Serie A: 1.325 phút.

“Tôi cảm thấy ổn, tôi thích những gì mình đang làm. Tôi khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi đang tận hưởng bóng đá và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Hy vọng tôi sẽ tiếp tục như vậy”, Modric chia sẻ vài ngày trước.

Anh so sánh Serie A và La Liga: “Bóng đá Italia khác với Tây Ban Nha, nhưng đó là giải đấu rất cạnh tranh. Từ bên ngoài có thể người ta không thấy hết độ khó của nó. Tôi thì không bất ngờ, vì tôi luôn theo dõi giải này”.

Modric chỉ cách tổng số phút anh thi đấu ở La Liga mùa cuối cùng cho Real Madrid (1.820 phút) đúng 6 trận, và chỉ 3 trận nữa là vượt mùa giải trước đó (1.744 phút). Trong khi hiện tại mới chỉ là cuối tháng 12.

Allegri trao cho anh toàn quyền điều phối tuyến giữa, và Modric đáp lại bằng 1 bàn thắng, 2 kiến tạo, cùng điểm đánh giá trung bình cao thứ 5 trong số các tiền vệ Serie A theo thống kê của WhoScored.

Chỉ có Nico Paz (Como), Hakan Calhanoglu (Inter), Anguissa (Napoli) và Nicolo Barella (Inter) xếp trên Modric.

Điểm trung bình 7,12 của anh thậm chí còn cao hơn tất cả các tiền vệ Real Madrid, ngoại trừ Jude Bellingham (7,25). Tchouameni (6,97), Arda Guler (6,89), Valverde (6,75) và Camavinga (6,74) đều không đạt được con số ấy.

Nghịch lý ở Real Madrid

Đó chính là nghịch lý của Real Madrid trong những tháng gần đây. Khi “Los Blancos” gặp khó khăn trong việc xây dựng lối chơi, Modric lại là người dẫn dắt ứng viên vô địch Serie A, đá gần như mọi trận.

Ở Bernabeu, họ hiểu rằng số phút Modric thi đấu tại Italia là điều không thể xảy ra với Madrid, nhưng cũng có những tiếng nói trong nội bộ cho rằng tầm ảnh hưởng của anh – cả trong lẫn ngoài sân cỏ – vẫn rất cần thiết cho phòng thay đồ hiện tại.

Dấu ấn Modric giúp Milan đua tranh Scudetto. Ảnh: IPA

Theo nhiều nguồn tin thân cận Bernabeu, Modric cùng Dani Carvajal và Lucas Vazquez là những cầu thủ kỳ cựu đặt ra kỷ cương, đảm bảo đội bóng không đi chệch hướng.

Lucas đã sang Leverkusen, Carvajal chấn thương, còn Modric thì ở Milan, để lại khoảng trống lớn trong nội bộ.

“Lukita là thủ lĩnh lớn nhất”, một nguồn tin từ Valdebebas thừa nhận, nơi Modric đang được nhớ đến trong sinh hoạt hàng ngày.

Trên sân cỏ, Ancelotti xoay vòng Modric vừa đủ, tận dụng anh ở những phút cuối trận hoặc khi cần kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Real Madrid hiện tại đánh mất cả lối chơi lẫn quyền uy trong phòng thay đồ, nơi giờ chỉ còn Carvajal, Courtois và phần nào đó là Militao đủ kỳ cựu và có tiếng nói để xử lý các vấn đề nội bộ. Phần còn lại hoặc quá trẻ, hoặc chưa đủ thời gian gắn bó với CLB để tạo ảnh hưởng lên tập thể.

Quyết định của Real Madrid trong việc chia tay Modric được đưa ra từ lâu. Ngay từ mùa xuân năm 2024, đã có những hoài nghi về việc giữ Lukita.

Sự bảo vệ của Ancelotti, của phòng thay đồ, cùng việc Toni Kroos giải nghệ khiến Real Madrid gia hạn thêm 1 mùa. Một năm sau, phương án “không” với Modric thắng thế.

Tiền vệ người Croatia muốn khép lại sự nghiệp tại Madrid và sẵn sàng chấp nhận nhiều phương án giảm lương, nhưng định hướng của CLB là trao lại tuyến giữa cho những người trẻ hơn.

Xabi Alonso cũng chấp nhận ý tưởng đó. Ở FIFA Club World Cup 2025, ông là người dẫn dắt những trận cuối cùng của Modric trong màu áo Real Madrid và chỉ sử dụng anh như một phương án xoay vòng cuối trận.

Alonso muốn Modric ở lại, nhưng ông hiểu đó không phải quyết định của mình và tập trung vào việc phát triển lớp trẻ.

Vài tháng sau, Modric tỏa sáng ở Milan, còn tuyến giữa và phòng thay đồ Real Madrid vẫn đang chật vật để tìm sự cân bằng.