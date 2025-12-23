Thời gian qua, MU đã theo dõi các tài năng trẻ ở Premier League như Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba và Alex Scott trong kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ.

Thủ quân Bruno Fernandes mới bày tỏ sự hoài nghi về tương lai tại Old Trafford, trong cuộc phỏng vấn được công bố tuần này. Ngoài ra, tương lai Kobbie Mainoo, Casemiro hay Ugarte cũng không đảm bảo.

Casemiro và Bruno Fernandes là cặp đôi tiền vệ trung tâm ưu tiên của MU mùa này - Ảnh: SunSport

Hồi cuối tháng 8, MU đã từ chối yêu cầu cho mượn Mainoo dù đích thân cầu thủ trẻ này thúc đẩy việc rời đi để được chơi bóng thường xuyên hơn.

Giao kèo giữa Casemiro và Red Devils cũng hết hạn vào tháng 6/2026. Nhiều khả năng anh sẽ bị thanh lý hợp đồng vì sắp bước sang tuổi 34.

Manuel Ugarte gia nhập Quỷ đỏ hè năm ngoái với mức phí 51 triệu bảng. Anh chỉ đá chính 4 trận mùa này. Thật trớ trêu, MU thua cả 4 trận Ugarte xuất phát từ đầu.

Việc MU hỏi mua Carlos Baleba cách đây vài tháng làm dấy lên nhưng câu hỏi về tương lai Ugarte. Đến nay, tiền vệ Uruguay vẫn chưa cho thấy sự thích ứng tốt ở môi trường Ngoại hạng Anh.

Hiện cặp tiền vệ trung tâm số 1 của đội bóng thành Manchester là Bruno Fernandes và Casemiro. Tuy nhiên, cả hai đã luống tuổi và nằm trong nhóm những người được trả lương cao nhất tại Old Trafford.

Quãng 7 năm qua, MU chỉ đưa về hai tiền vệ trung tâm thực thụ là Casemiro và Ugarte. CLB không thể chiêu mộ Declan Rice từ West Ham, dù bản thân tuyển thủ người Anh rất muốn gia nhập, trước lúc đầu quân Arsenal.

Ở thời điểm hiện tại, các tuyển trạch viên Quỷ đỏ đang nhắm đến 4 nhân tố được đánh giá giàu tiềm năng và chơi tốt tại Premier League là Elliot Anderson (Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) và Alex Scott (Bournemouth).

4 mục tiêu hàng đầu của MU, gồm Anderson, Wharton, Scott và Baleba - Ảnh: SunSport

Anderson (23 tuổi) đang là ngôi sao ở sân City Ground, còn hạn hợp đồng đến năm 2029. Giá trị của anh tăng vọt kể từ lúc khẳng định được vị trí trong đội hình tuyển Anh.

Nottingham Forest mua Anderson từ Newcastle với giá 35 triệu bảng cách 18 tháng và bán Anthony Elanga cho đội bóng này thu về 55 triệu bảng.

Wahrton (21 tuổ) có thể là lựa chọn hợp lý hơn cho MU nếu xét đến lịch sử bán các cầu thủ ngôi sao của Crystal Palace với mức phí phải chăng thời gian gần đây.

Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50,8 triệu bảng của Michael Olise được Bayern Munich kích hoạt hồi năm ngoái. Arsenal cũng mua Eberchi Eze chỉ 60 triệu bảng hồi hè.

Carlos Balelba (21 tuổi) còn hợp đồng với Brighton đến năm 2029 nhưng giá trị của anh giảm sút kể từ lúc MU bày tỏ sự quan tâm. Mùa này, tuyển thủ người Cameroon bị thay ra 4 lần ở giờ nghỉ giữa hiệp.

Về phần Alex Scott (22 tuổi), mới được triệu tập lên tuyển Anh hồi tháng trước và vươn lên trở thành trụ cột trên hàng tiền vệ Bournemouth thời gian gần đây.