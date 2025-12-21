“Đây không phải là đẳng cấp của Real Madrid. Chúng tôi cần phải cải thiện hơn nữa”, Xabi Alonso lên tiếng sau trận Real Madrid 2-0 Sevilla ở Bernabeu, với những tiếng la ó từ khán đài xảy đến một lần nữa.

Chủ tịch Perez và lãnh đạo Real Madrid đánh giá màn trình diễn của đội nhà trước Sevilla (dù thắng) là không thể chấp nhận được, cần phải chơi khởi sắc hơn. Ảnh: Defensa

Khán giả không hài lòng và không chấp nhận về cách chơi bóng của Real Madrid. Như thủ thành Thibaut Courtois chia sẻ lúc tan cuộc, “Chúng tôi có được 3 điểm quan trọng nhưng đội cần cần phải có những cải thiện để chơi tốt hơn...”.

Trước đó, thầy trò Xabi Alonso cũng phải chịu những tiếng huýt sáo từ trên khán đài ở trận thua 1-2 Man City tại Cúp C1.

Defensa thông tin, Chủ tịch Florentino Perez và các sếp bự CLB đánh giá, ở trận đấu tệ hại (dù thắng) trước Sevilla, chỉ 3 cầu thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là Thibaut Courtois, Jude Bellingham và Rodrygo.

Đánh giá chung của lãnh đạo CLB là màn trình diễn chung của đội nhà trên sân Bermabeu rạng sáng 21/12 là “không thể chấp nhận được”.

Kết quả giúp Real Madrid thu hẹp cách biệt với Barca xuống còn 1 điểm, trong khi đối thủ chơi ít hơn 1 trận, cũng như đảm bảo cho Xabi Alonso vẫn tiếp tục công việc ở Bernabeu trong năm 2026, nhưng họ dứt khoát phải khác đi khi năm mới đến, nếu muốn chiến đấu các danh hiệu.

Vinicius tức giận vì bị khán giả ở Bernabeu la ó, đã đổi ảnh đại diện trang cá nhân từ màu áo Real Madrid sang ĐTQG Brazil. Ảnh: Marca

Bởi sự không hài lòng từ lãnh đạo, thêm phản ứng từ Vinicius, một trong những người bị chê trách, nhận nhiệu tiếng la ó nhất ở trận Real Madrid 2-0 Sevilla, khiến phòng thay đồ Bernabeu ngột ngạt.

Cho rằng có cả chiến dịch ‘tổng tấn công’ nhắm vào mình từ truyền thông, Vinicius tức giận ‘bỏ’ ảnh đại diện mặc áo Real Madrid, thay vào đó là hình ảnh anh ở ĐTQG Brazil.

Với lãnh đạo Real Madrid, hành vi của các cầu thủ cả trong và ngoài sân đều rất quan trọng. Họ cần phải giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt, thay gì phản ứng bộc phát, thiếu suy nghĩ. Trong trường hợp này, Vinicius lại nhận một ‘điểm trừ’ từ các sếp bự, trong bối cảnh đôi bên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chung về hợp đồng mới.