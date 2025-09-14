G0zxbTBWcAAH8pe.jpg
Liverpool quyết tâm giành 3 điểm nơi đất khách
Họ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc
Các cầu thủ đội khách liên tục dứt điểm
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Bước ngoặt chỉ xảy đến ở cuối trận, khi Ugochukwu bị đuổi khỏi sân
Phút bù giờ thứ 5, Liverpool được hưởng phạt đền. Salah bước lên thực hiện thành công
Niềm vui vô bờ bến của Salah
Đồng đội chúc mừng tiền đạo Ai Cập
Chiến thắng quan trọng của nhà ĐKVĐ

Nguồn ảnh: SunSport, Alamy, LFC, Premier League