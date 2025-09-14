Trực tiếp bóng đá Man City vs MU, vòng 4 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, diễn ra lúc 22h30 ngày 14/9 (giờ Việt Nam).
Nguồn ảnh: SunSport, Alamy, LFC, Premier League
HLV Carlo Ancelotti vừa có cuộc phỏng vấn với France Football, trong đó ông nói về Brazil, World Cup cũng như Neymar.
Barca và Hansi Flick chỉ trích liên đoàn Tây Ban Nha khi Lamine Yamal chấn thương, không thể đá trận Valencia vòng 4 La Liga.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, liên tục, đầy đủ và chính xác.
Messi sút hỏng phạt đền theo kiểu panenka, Inter Miami nhận thất bại 0-3 trên sân của Charlotte FC ở giải bóng đá Nhà nghề Mỹ - MLS 2025, sáng 14/9.