Theo tờ Kyiv Independent, các bức ảnh và video do người dân địa phương công bố và sau đó xuất hiện trên kênh Telegram Astra cho thấy, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực cảng của Tuapse ở vùng Krasnodar của Nga, cách thành phố Sochi khoảng 75km về phía tây bắc.

Trên kênh Telegram, người đứng đầu chính quyền Tuapse là ông Sergey Boiko xác nhận địa phương đối mặt với mối đe dọa tấn công từ UAV và USV, nhưng sau đó ông đã xóa thông tin USV liên quan tới vụ việc.

Hình ảnh vụ nổ ở cảng Tuapse của Nga trên Biển Đen nghi do UAV và USV của Ukraine tấn công. Ảnh: Crimean Wind/Telegram

Tuy nhiên sau đó, kênh Telegram chính thức của vùng Krasnodar đưa tin 4 USV của Ukraine đã bị phá hủy.

"Một trong số các USV đã phát nổ gần bờ biển. Sóng xung kích đã làm hỏng cửa sổ tầng 2 của một ngôi nhà hai tầng, cũng như một gara và một nhà kho chứa thuyền”, kênh Telegram cho hay.

Được biết, Tuapse là nơi hoạt động của một nhà máy lọc dầu và cảng dầu lớn. Nó từng là mục tiêu trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào ngày 2/11, khiến hoạt động xuất khẩu nhiên liệu ra khỏi cảng bị tạm dừng.

Bằng việc cải tiến không ngừng công nghệ USV, Ukraine đã mở rộng phạm vi và hiệu quả tấn công loạt tài sản quân sự và năng lượng của Nga trên Biển Đen.

Chính phủ Ukraine bị tố che giấu thiệt hại khi Nga tấn công

Theo hãng tin RT, truyền thông Ukraine đưa tin văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã buộc công ty năng lượng Centrenergo che giấu mức độ nghiêm trọng liên quan tới thiệt hại tại các cơ sở của công ty này sau những cuộc không kích gần đây của Nga.

Thông tin này xuất hiện khi các lực lượng Moscow liên tiếp triển khai tấn công bằng tên lửa và UAV vào tuần trước nhắm tới những mục tiêu mà Bộ Quốc phòng Nga mô tả là các nhà máy quân sự của Ukraine và cơ sở cung cấp năng lượng cho chúng. Dù Kiev đã xác nhận quy mô đòn tấn công của Nga, nhưng lại hạ thấp mức độ thiệt hại về lâu dài.

Cụ thể, hôm 8/11, công ty năng lượng Centrenergo, đơn vị vận hành 2 nhà máy nhiệt điện lớn ở Ukraine, thừa nhận các cuộc không kích của Nga đã làm ngừng hoàn toàn việc phát điện, và xóa sổ công sức sửa chữa suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, thông báo này sau đó đã được thay thế bằng tuyên bố như thường lệ rằng các nỗ lực khôi phục đang được tiến hành nhanh nhất có thể.

Theo tờ Ukrainskaya Pravda, việc Centrenergo rút lại thông tin ban đầu là do sự can thiệp trực tiếp từ chính phủ. “Văn phòng của ông Zelensky đã gọi điện và mắng chúng tôi, hỏi tại sao chúng tôi lại gieo rắc sự hoảng loạn và tuyên truyền thay cho người Nga”, một người trong công ty Centrenergo chia sẻ.

Chính quyền của ông Zelensky được cho đang có những nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn việc phát tán những thông tin tiêu cực. Nguyên nhân là do Ukraine lo sợ những thông tin này sẽ ảnh hưởng tới nguồn viện trợ tài chính và quân sự từ phương Tây.