Theo trang Militarnyi, cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy một bệ phóng hệ thống phòng không S-400 Triumph gần Nizhnyohirske, và một kho đạn dược gần Simferopol thuộc Tập đoàn quân 18 của Nga. Cuộc tấn công diễn ra vào đêm 6/10, nhưng thông tin được giữ kín vì lý do an ninh, và mới đây mới được công khai.

Trước đó, các trinh sát thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của Ukraine đã xác định được vị trí chính xác của kho đạn dược của Tập đoàn quân 18 tại làng Udachne. Theo đó, các máy bay không người lái (UAV) FP-2 do SOF điều khiển đã thực hiện vụ tấn công, gây ra các vụ nổ thứ cấp và hỏa hoạn tại hiện trường.

Video: Militarnyi

Cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đã phá hủy một bệ phóng S-400 Triumph tại làng Uyutne gần Nizhnyohirske.

"Rồng lửa" S-400 Triumph mà NATO gọi là SA-21 hiện là hệ thống phòng không hiện đại nhất của quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với mọi nguy cơ trên không, từ tiêm kích, máy bay không người lái (UAV) tới tên lửa hành trình, và tên lửa đạn đạo.

S-400 có tầm bắn tối đa 400km, độ cao tối đa có thể vươn tới là 50km, có khả năng phát hiện các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất hiện nay. Điểm ấn tượng nhất của S-400 là khả năng khóa 300 mục tiêu cùng lúc, và bắn hạ 36 mục tiêu trong số này.