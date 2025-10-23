Sự khác biệt giữa cholesterol “tốt” và “xấu” Cholesterol thực tế rất cần thiết cho nhiều chức năng sống, giúp cơ thể sản xuất hormone, vitamin D và axit mật để tiêu hóa chất béo. Có hai loại cholesterol: LDL (cholesterol xấu) có thể tích tụ trong thành động mạch, khiến chúng hẹp lại và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim; HDL (cholesterol tốt) giúp loại bỏ LDL khỏi máu, bảo vệ tim mạch. “Gan sản xuất cholesterol và các thực phẩm như thịt, phô mai và lòng đỏ trứng cũng góp phần làm tăng lượng cholesterol. Vì vậy, mục tiêu không phải là loại bỏ hoàn toàn cholesterol mà là duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa LDL và HDL”, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Khushma Shah (Ấn Độ) giải thích. Ăn trứng gà thường xuyên đem lại nhiều lợi ích hơn rủi ro. Ảnh: Ban Mai

Một quả trứng chứa bao nhiêu cholesterol? Hầu hết lượng cholesterol trong trứng nằm ở lòng đỏ, khoảng 186mg cho mỗi quả trứng lớn. Vì mức LDL (cholesterol xấu) cao có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nên trước đây người ta thường khuyên hạn chế cholesterol từ thực phẩm, bao gồm trứng. Một nghiên cứu của Đại học Northwestern (Mỹ) phân tích dữ liệu từ 6 nghiên cứu với gần 30.000 người tham gia, cho thấy ăn nửa quả trứng mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong cao hơn một chút. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới hơn ghi nhận mối liên hệ này có thể bị phóng đại. Cholesterol từ thực phẩm không trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu ở hầu hết mọi người, vì gan sẽ điều chỉnh việc sản xuất cholesterol tùy theo những gì bạn ăn.

Cholesterol trong thức ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến tim không? Theo Harvard Health Publishing, gan chứ không phải chế độ ăn uống, là nguồn chính tạo ra cholesterol trong máu. Điều thực sự ảnh hưởng đến mức cholesterol là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, có trong các thực phẩm như thịt xông khói, bơ và bánh ngọt. Vì vậy, một quả trứng mỗi ngày nhìn chung an toàn cho hầu hết mọi người. Điều quan trọng là bạn ăn trứng cùng với thực phẩm gì. Trứng chiên với phô mai hoặc bơ khác hoàn toàn so với trứng luộc ăn cùng bánh mì nguyên cám và quả bơ.