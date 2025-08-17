Từ “kế hoạch A” của Arsenal…

Ngoại hạng Anh 2025/26 hấp dẫn ngay từ vòng mở màn, khi MU tiếp đón Arsenal trong cuộc chiến giữa những kẻ giàu tham vọng với một gương mặt chính: Benjamin Sesko (22h30 ngày 17/8).

Khi mùa giải 2024/25 kết thúc, Sesko nằm trong danh sách mục tiêu số 1 của Arsenal để tăng cường hàng công – với yêu cầu “số 9” thuần túy.

Sesko từng là mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Ảnh: Imago

Vừa bắt được tín hiệu từ Arsenal, Sesko cũng nói đến việc rời RB Leipzig sau khi đại diện Bundesliga không thể giành vé dự cúp châu Âu.

Mùa giải trước, Arsenal lần thứ 3 liên tiếp chịu phận á quân. Dù không thích, nhưng Mikel Arteta buộc phải nhìn vào một thực tế: khoảng trống lớn trong đội hình, khi thiếu trung phong đủ đẳng cấp để san sẻ gánh nặng ghi bàn với Kai Havertz, Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli.

Sesko là mẫu trung phong hiện đại, có khả năng hoạt động rộng và lùi rất thấp để tham gia làm bóng – tương tự Hugo Ekitike – người vừa ghi 2 bàn trong 2 trận chính thức đầu tiên cho Liverpool.

Đối với tân GĐTT Andrea Berta, Sesko được xem là chân sút trong mơ của Arsenal, phù hợp với triết lý bóng đá mà Mikel Arteta triển khai những năm qua.

Cao 1m95, tốc độ tốt và kỹ thuật gọn gàng, Sesko hội tụ những phẩm chất mà Arsenal cần bổ sung: sức trẻ, sự đa năng và khả năng trở thành mũi nhọn số một trong nhiều năm tới.

Trong nhiều tuần, báo chí Anh gần như chắc chắn tiền đạo Slovenia sẽ cập bến Emirates. Nhưng rốt cuộc, Arsenal chuyển hướng sang Viktor Gyokeres từ Sporting CP, một phương án cũng đắt giá không kém.

Cánh cửa tưởng chừng mở rộng với Sesko bỗng khép lại. Arsenal ký hợp đồng với Gyokeres – mục tiêu số 1 của chính MU và Ruben Amorim.

Sesko lựa chọn MU. Ảnh: MUFC

Arsenal rút lui, bóng đá Saudi Arabia vào cuộc. Dù vậy, Sesko liên tục từ chối sang châu Á vì muốn ở lại châu Âu và chờ đợi lời đề nghị mới.

… đến bản hợp đồng bom tấn của Quỷ đỏ

Phải đến tháng 8, Newcastle và MU mới vào cuộc. “Chích chòe” đưa mức phí cao cho RB Leipzig, trong khi “Quỷ đỏ” cảm thấy bất lợi vì không dự cúp châu Âu nên chờ Sesko tự quyết.

Cuối cùng, Sesko chọn MU, trở thành một phần quan trọng trong dự án của Ruben Amorim – hàng công mới toanh được hình thành với anh, Mbeumo và Cunha.

Sesko không ghi nhiều bàn thắng như Gyokeres, nhưng anh trẻ hơn và còn nhiều tiềm năng phát triển. Ở tuổi của anh, chân sút người Thụy Điển vẫn chỉ là giải pháp dự bị tại Championship (được Brighton cho Coventry City mượn).

Quyết định của Sesko đến Old Trafford không chỉ vì tiền bạc (anh và đại diện thậm chí giảm nhiều đãi ngộ). Anh được hứa hẹn trở thành mắt xích chính trong dự án mới của Ruben Amorim – người loại bỏ một loạt nhân tố cũ như Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Antony, Jadon Sancho.

“Sesko sẵn sàng thi đấu”, Ruben Amorim khẳng định trước trận gặp Arsenal, khi nhiều người hoài nghi về thời gian tập luyện của anh ở môi trường mới.

Dù mới tập cùng đội vài ngày, tuyển thủ Slovenia vẫn có đủ thể lực và sự tự tin để đá chính ngay trận khai màn – được ví là “derby nước Anh” trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này.

Ruben Amorim không chỉ khẳng định niềm tin dành cho tân binh, mà còn là thông điệp gửi tới phần còn lại của Premier League: MU dựa vào những bản hợp đồng táo bạo để trở lại cuộc đua danh hiệu.

Sesko khát khao thể hiện mình trước Arsenal. Ảnh: MUFC

Sesko có động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho màn ra mắt Old Trafford. Trận đấu đầu tiên trong màu áo đỏ diễn ra trước đội bóng từng muốn có anh bằng mọi giá.

Tuyển thủ Slovenia đang khao khát trừng phạt Arsenal. Anh muốn chứng minh rằng “Pháo thủ” đã để vuột mất một chân sút có thể thay đổi cục diện. Giờ đây, cơ hội ấy dành cho MU.

Xét trên khía cạnh chiến thuật, sự xuất hiện của Sesko mang đến nhiều giải pháp cho Ruben Amorim. Anh giỏi không chiến, di chuyển rộng, mở khoảng trống cho các vệ tinh như Bruno Fernandes, Mbeumo, Cunha, Amad Diallo.

Trước một Arsenal pressing cường độ cao, khả năng giữ bóng làm tường của Sesko hứa hẹn là chìa khóa để MU thoát pressing và phản công nhanh.

Sesko muốn chứng minh Arsenal đã sai và viết chương mới cho sự nghiệp của mình tại Old Trafford. Phía bên kia, Gyokeres cũng nghĩ vậy, nên cuộc chiến giữa họ càng thêm phần thú vị.