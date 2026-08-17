Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Anadolu dẫn bài đăng của ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 16/8: “Dựa trên mối quan hệ rất tốt giữa tôi với ông Kim Jong Un của Triều Tiên, tôi không hài lòng với việc Mỹ từ lâu đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc”.

Người đứng đầu nước Mỹ cho rằng các cuộc tập trận này gửi tới Bình Nhưỡng một tín hiệu không phù hợp và mang tính thù địch. “Những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém, với phần lớn chi phí thường do Mỹ chi trả, mà còn gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch tới một quốc gia mà chừng nào Donald J. Trump còn là tổng thống, quốc gia đó vẫn không đe dọa và tôn trọng chúng ta”, ông Trump bày tỏ.

Ông Trump cho biết thêm rằng đã quá muộn để hủy bỏ hoàn toàn các cuộc tập trận và do đó đã chỉ đạo ông Hegseth “giảm đáng kể” quy mô của chúng.

Theo đài CNN, các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc, mang tên Lá chắn Tự do Ulchi, dự kiến bắt đầu từ ngày 17/8 và kéo dài 10 ngày.

Triều Tiên từ lâu đã phản đối các cuộc tập trận quân sự này. Năm ngoái, Ủy ban Quân sự Trung ương Triều Tiên từng gọi cuộc tập trận 3 bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là “cuộc tập trận mang tính tấn công và xâm lược toàn diện nhất xét về quy mô, nội dung và bản chất" từng được tiến hành tại khu vực phía nam bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump cũng liên kết quyết định của mình với một cuộc trao đổi riêng với Hàn Quốc, nói rằng gần đây ông đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liệu Seoul có tham gia nỗ lực “phi hạt nhân hóa Iran” cùng Washington hay không và nhận được câu trả lời: “Không, cảm ơn”.

Tổng thống Trump thông báo giảm các cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc chỉ một ngày sau khi ông đăng tải bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Panmunjom vào năm 2019 và nhắc lại rằng hai người “rất hợp nhau”.