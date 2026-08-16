Quân đội Triều Tiên gần một trạm gác biên giới ở khu vực tiền tuyến phía tây. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, nhóm lính Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự (DML) tại tại khu vực tiền tuyến phía đông vào một thời điểm trong tuần trước. Quân đội Hàn Quốc sau đó nổ súng cảnh cáo theo quy trình tác chiến. Sau khi nghe tiếng súng cảnh cáo, binh sĩ Triều Tiên đã trở về phía lãnh thổ của họ. Không có hoạt động bất thường nào khác được ghi nhận sau vụ việc.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo để đối phó với việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường phân định. Trước đó, chưa có trường hợp quân Triều Tiên vi phạm đường MDL nào được ghi nhận trong năm nay.

Những binh sĩ Triều Tiên trên được cho đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì vượt qua MDL, đường ranh giới chia cắt Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền nam bắc của bán đảo Triều Tiên, vốn được thiết lập sau chiến tranh liên Triều 1950 - 1953.

Theo quy tắc giao tranh, quân đội Hàn Quốc sẽ phát cảnh báo nếu binh sĩ Triều Tiên tiến gần đường MDL và tiếp đó là bắn cảnh cáo nếu họ vượt qua ranh giới này.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc thường xuyên ghi nhận các vụ binh sĩ Triều Tiên vượt qua MDL trong thời gian ngắn. Việc này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường củng cố phòng tuyến biên giới kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch" vào cuối năm 2023. Hàn Quốc thống kê binh sĩ Triều Tiên đã vi phạm MDL 17 lần vào năm ngoái.

Giới chức Triều Tiên hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.