Theo Global Stats, tiền đạo Erling Haaland của Man City là sao bóng đá được trả lương cao nhất ở các giải đấu lớn của châu Âu.

Cụ thể, mức lương của Haaland được cho vào khoảng gần 606.000 euro/tuần (525.000 bảng/tuần), nhỉnh hơn một chút so với Kylian Mbappe (Real Madrid) – 598.000 euro/tuần (518.137 bảng/tuần).

Haaland được trả lương cao nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, trong khi Mbappe xếp thứ 2. Ảnh: Givemesport

Mohamed Salah là cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 tại Ngoại hạng Anh, sau Haaland. Ngôi sao người Ai Cập ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Liverpool vào hè năm ngoái, trị giá 400.000 euro/tuần (461.000 euro/tuần).

Đồng đội của Salah ở Anfield là Van Dijk và tiền vệ Casemiro (MU) cũng nằm trong top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất 5 giải hàng đầu châu Âu – cùng mức 350.000 bảng/tuần (404.000 euro/tuần).

Trong khi đó, Harry Kane là cầu thủ Anh được trả lương cao nhất. Theo các nguồn tin, tiền đạo Bayern Munich nhận mức lương tuần lên đến 414.509 bảng/tuần (578.000 euro/tuần).

Điều thú vị là 5 trong số 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu, sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa, gồm Casemiro (MU), David Alaba (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Juventus), Manuel Neuer (Bayern Munich) và Lewandowski (Barca).

Danh sách cụ thể top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất 5 giải hàng đầu châu Âu:

1. Erling Haaland (Man City) – 606.000 euro/tuần

2. Kylian Mbappe (Real Madrid)- 598.000 euro/tuần

3. Harry Kane (Bayern Munich) – 578.000 euro/tuần

4. Mohamed Salah (Liverpool) – 461.000 euro/tuần

5. David Alaba (Real Madrid) – 430.000 euro/tuần

6. Dusan Vlahovic (Juventus) – 425.000 euro/tuần

7. Casemiro (MU) – 404.000 euro/tuần

8. Van Dijk (Liverpool) - 404.000 euro/tuần

9. Manuel Neuer (Bayern Munich) – 402.000 euro/tuần

10. Robert Lewandowski (Barca) – 399.000 euro/tuần