Theo báo Guardian và hãng tin CNN, Thủ tướng Anh Keir Starmer là người đầu tiên đề cập đến món quà lạ thường mà người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tặng cho các vị khách của mình. Trên chuyến bay từ Ankara về nước, Thủ tướng Anh cho biết ông và những người khác đã nhận được một khẩu súng lục khắc tên của họ.

Khẩu súng được đặt trong hộp gỗ trưng bày có in quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ và biểu tượng NATO, kèm một tấm biển khắc dòng chữ bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh: "Gumusay – khẩu súng lục ổ xoay đầu tiên được sản xuất tại đất nước chúng tôi". Bên cạnh khẩu súng là sáu viên đạn còn nguyên và một tờ giấy ghi chú miễn trừ khỏi các quy định kiểm soát xuất khẩu.

Khẩu súng được tặng cho lãnh đạo NATO dự hội nghị thượng đỉnh ở Ankara. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Lithuania

Theo các nguồn tin, ông Erdogan muốn dùng món quà này để quảng bá ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, lĩnh vực đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu chủ lực và là công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ankara.

Hình ảnh do Văn phòng Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda công bố cho thấy món quà nhiều khả năng là khẩu súng lục ổ xoay Gumusay.357 Magnum, mẫu súng sáu viên hiếm do nhà sản xuất vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) chế tạo vào những năm 1990.

Người phát ngôn của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết tất cả các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên NATO dự hội nghị đều được tặng cùng một loại súng, khắc tên của họ.

Văn phòng thủ tướng Hà Lan và Thụy Điển cho biết khẩu súng lục trên đã được chuyển đến đại sứ quán tương ứng ở Ankara. Khẩu súng của Hà Lan dự kiến ​​sẽ bị vô hiệu hóa, trong khi khẩu súng của Thụy Điển đang chờ thủ tục nhập khẩu. Trong khi đó, khẩu súng lục của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã được cất giữ tại trụ sở chính phủ, Palazzo Chigi, cùng với các quà tặng nhà nước khác.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự định tặng khẩu súng của mình cho một bảo tàng quân sự, trong khi lãnh đạo Hy Lạp dự định tặng khẩu súng của mình cho Bảo tàng Chiến tranh ở Athens.