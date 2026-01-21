u23 viet nam u23 trung quoc 41.jpg
U23 Trung Quốc là đội vào chung kết giải U23 châu Á 2026, sau đánh bại U23 Việt Nam 3-0 ở bán kết.
u23 viet nam u23 trung quoc 50.jpg
U23 Việt Nam không thể tái lập kỳ tích vào chung kết như các đàn anh tại giải U23 châu Á 2018.
u23 viet nam u23 trung quoc 47.jpg
Đình Bắc kéo các đồng đội đứng dậy sau thất bại.
u23 viet nam u23 trung quoc 42.jpg
Phía trước U23 Việt Nam còn trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc.
u23 viet nam u23 trung quoc 43.jpg
U23 Việt Nam chiến đấu tới những phút cuối cùng dù chơi thiếu người.
u23 viet nam u23 trung quoc 45.jpg
Tuy nhiên đây là trận đấu không tốt của đội bóng áo đỏ.
u23 viet nam u23 trung quoc 46.jpg
Theo HLV Kim Sang Sik, ngoài yếu tố chấn thương, U23 Việt Nam thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn thua sớm. 
u23 viet nam u23 trung quoc 49.jpg
Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến U23 Việt Nam không thể duy trì được thế trận như mong muốn.
u23 viet nam u23 trung quoc 17.jpg
HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể giành quyền vào chung kết, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định toàn đội nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.
ly duc u23 viet nam.jpg
Với cá nhân Lý Đức, anh gửi lời xin lỗi sau tấm thẻ đỏ: "Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người luôn ủng hộ U23 Việt Nam".

Ảnh: AFC

