HLV Kim Sang Sik thừa nhận những diễn biến trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026 nằm ngoài kế hoạch của U23 Việt Nam.
Ảnh: AFC
HLV Antonio Puche rất hài lòng với màn thể hiện và kết quả trận đấu, đồng thời khẳng định U23 Trung Quốc chơi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với U23 Việt Nam.
Sau thất bại ở bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam nhận được làn sóng động viên mạnh mẽ từ CĐV Đông Nam Á trước trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc.