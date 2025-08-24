Man City đấu Tottenham, tâm điểm vòng 2 Ngoại hạng Anh, cũng là trận đấu đầu tiên của thầy trò Pep Guardiola trên sân nhà.

Pep và Man City nhận trái đắng trước Tottenham ngay trận đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới. Ảnh: ESPN UK

Tuy nhiên, không có niềm vui cho họ tương tự như tuần trước mở khai màn – thắng 4-0 trên sân kháh Wolves, thay vào đó là tổn thất (tân binh Rayan Ait-Nouri dính chấn thương phải rời sân ở phút 23), 1 tân binh khác là thủ thành James Trafford mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua thứ 2 để rồi không gượng nổi trước Tottenham, nhận thảm bại 0-2 ngay tại Etihad.

Pep Guardiola thừa nhận những sai lầm đã khiến Man xanh phải trả giá trước Tottenham, đồng thời chê trách sự thiếu chính xác của các học trò với những đường chuyền bóng đơn giản.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều đường chuyền đơn giản. Man City tự làm khó mình với bàn thua thứ 2. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được.

Man City vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu, chạy và nỗ lực như bao năm qua. Mùa trước, dù không đạt thành tích gì nhưng lúc tập luyện đội vẫn làm rất tốt.

Vấn đề ở đây là khi đối mặt áp lực (trên sân), chúng tôi bỏ lỡ những thứ đơn giản, sau đó thì tạo ra được các cơ hội nhưng không thay đổi được cục diện. Bóng đá là vậy.

Đây mới là trận thứ 2 của mùa giải và Man City cần phải cải thiện. Chúng tôi sẽ điều chỉnh từng bước và tạo kết nối tốt hơn”.

Trước trận đấu này, Pep Guardiola bày tỏ rằng, nếu không được lãnh đạo CLB ủng hộ thì ông đã sớm bị sa thải sau kết quả kém của Man City mùa vừa qua.

Hình ảnh nói thay nhiều điều về Man City hôm nay. Ảnh: ESPN UK

“Nếu tôi không có Chủ tịch và giám đốc thể thao Man City như vậy, thì chắc chắn đã bị sa thải rồi vì kết quả thực sự rất tệ.

Mùa giải mới này, chúng tôi có 6 tân binh từ kỳ chuyển nhượng hè cùng đội ngũ nhân viên mới. Đây chính là chương tiếp theo. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nhưng tôi tin rằng, Man City có tham vọng làm thật tốt”.

Khí thế chào sân nhà ở mùa giải mới của Man City rõ ràng đã bị Tottenham dội ngay gáo nước lạnh. Gà trống London cũng khiến Pep Guardiola chưa thể thoát khỏi vận ‘đi xuống’ kể từ năm ngoái.