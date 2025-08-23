Hết cơ hội ở MU

Mùa giải trước, Alejandro Garnacho ghi dấu ấn đáng kể khi tham gia vào 21 bàn thắng cho MU trên mọi đấu trường (11 bàn – kỷ lục trong sự nghiệp; cùng 10 kiến tạo)

Tuy nhiên, những mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim đã khiến anh rơi vào cảnh bị loại khỏi đội hình chính.

Garnacho từ niềm hy vọng thành người thừa ở MU. Ảnh: EFE

Sau trận thua Tottenham ở chung kết Europa League, Garnacho có những phát biểu chỉ trích công khai HLV Ruben Amorim về mặt cá nhân cũng như chiến thuật.

Phản ứng của Amorim rất quyết liệt: loại Garnacho khỏi đội hình và khẳng định anh cần tìm kiếm bến đỗ mới nếu muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp còn non trẻ của mình.

Kể từ đó, Garnacho chỉ tập luyện riêng tại trung tâm Carrington, bị tách biệt khỏi các hoạt động chính của CLB.

HLV Amorim nhấn mạnh: “Garnacho là cầu thủ tài năng, nhưng cậu ấy không còn tương lai tại MU”.

Thậm chí, Garnacho còn bị loại khỏi chuyến du đấu mùa hè, khiến hình ảnh của anh trong mắt giới chuyên môn và người hâm mộ thêm phần xấu đi.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn nặng nề hơn, khi tuyên bố Garnacho “hãy cầu nguyện” để tìm được đội bóng thực sự muốn có anh.

Khi mới ra mắt chuyên nghiệp, cầu thủ sinh tại Madrid nhận được nhiều kỳ vọng. MU xem anh như tài sản quan trọng cho kỷ nguyên mới.

Là đồng đội của Lionel Messi tại đội tuyển Argentina, hâm mộ và thường bắt chước các cử chỉ của Cristiano Ronaldo, Garnacho đáng lẽ phải học theo hai ngôi sao lớn nhất bóng đá thế giới trong thế kỷ 21.

Chuyên nghiệp là điều mà Garnacho thiếu. Ảnh: EPA

Thế nhưng, đôi khi thái độ của anh không làm các HLV hài lòng. Từ Erik ten Hag cho đến Ruben Amorim hiện tại đều có những lần không chịu được cách ứng xử của cầu thủ 21 tuổi này.

Ngay từ đầu, Sir Jim Ratcliffe bật đèn xanh để các HLV mạnh tay rèn Garnacho. Mặc dù vậy, cầu thủ này vẫn vi phạm kỷ luật, bật lại hết Ten Hag đến Amorim.

Hoặc Chelsea, hoặc không gì cả

Trong bối cảnh chuyển nhượng mùa hè 2025 đang bước vào những ngày cuối, tương lai của Garnacho trở thành đề tài nóng.

Dù được nhiều CLB quan tâm như Bayern Munich, Napoli hay các đội bóng Saudi Arabia, Garnacho chỉ muốn gia nhập Chelsea.

Ngay từ đầu, Garnacho xác định tiếp tục thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Một số nguồn tin cho biết, anh từ chối Bayern và khẳng định: “Cảm ơn, đó là CLB tuyệt vời, nhưng tôi chỉ muốn đến Chelsea”.

Sự quan tâm từ Aston Villa cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh, khi Chelsea có những cuộc liên hệ chính thức với MU.

Tuy nhiên, thương vụ đang bị đình trệ do Chelsea chưa chấp nhận mức giá 50 triệu bảng mà MU yêu cầu.

Hơn nữa, sau khi chi rất nhiều tiền, Chelsea đang bị UEFA và Premier League “soi” kỹ về khía cạnh tài chính. Nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025 cần bán một loạt trước khi có thể ký Garnacho.

MU hy vọng Tottenham có thể tham gia thương vụ để tạo sức ép với Chelsea. Mặc dù vậy, thái độ của Garnacho rất rõ ràng: chỉ có Chelsea.

Hoặc Chelsea, hoặc sự nghiệp của Garnacho còn tệ hơn. Ảnh: Imago

Nếu không thể ra đi trước hạn chót ngày 1/9, Garnacho sẽ phải tiếp tục ở lại MU ít nhất cho đến kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Điều đó đồng nghĩa với việc anh không được thi đấu đỉnh cao trong nửa năm, chỉ tập “chay” tại trung tâm Carrington khi các thành viên đội một đã rời đi.

Kịch bản này xảy ra chỉ bất lợi cho chính anh. Không được thi đấu thường xuyên sẽ khiến Garnacho đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026.

Bóng đá Argentina hiện có nhiều tiền đạo trẻ tài năng. Lionel Scaloni có nhiều lựa chọn, nên tình trạng của Garnacho thực sự đáng báo động.

Tài năng thì có, nhưng thái độ và quyết định cá nhân trong thời gian qua biến Garnacho thành phiên bản lỗi của Messi và Ronaldo.

Trong khi hy vọng Chelsea dứt điểm chuyển nhượng, “El Bichito” – dựa theo biệt danh “El Bicho” trong tiếng Tây Ban Nha của Cristiano Ronaldo – phải tập cho mình thói quen làm việc chuyên nghiệp.