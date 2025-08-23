Sau chuyến làm khách đại thắng 4-0 Wolves, mở màn Premier League 2025/26 suôn sẻ, Man City về sân nhà Etihad nghênh chiến Tottenham.

Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đã có hiệp 1 đáng quên, lần lượt để Brennan Johnson (35’) và tân binh mùa hè Joao Palhinha (45+2’) ghi bàn, tạo lợi thế lớn 2-0 cho Tottenham.

Pep Guardiola khó ở, chắc chắn thêm bực nếu biết được Phil Foden cười thế này lúc đội nhà bị đối phương dẫn 2-0

Khoảnh khắc Man City bị Gà trống London dẫn trước 2 bàn, ống kính máy quay hướng về phía băng ghế dự bị của đội chủ nhà và người ta không khỏi giật mình vì… Phil Foden.

Chẳng là trong khi những Jeremy Doku, Khusanov, Matheus Nunes hay thủ thành Ederson, người bị tân binh đàn em Trafford lấy mất suất bắt chính, mặt lạnh tanh thì biểu cảm của tiền vệ tuyển Anh trái ngược hoàn toàn – cười tươi rói như đang thể cổ vũ cho Tottenham!

Pep Guardiola chắc chắn sẽ rất ‘ngứa mắt’ nếu đội nhà đang thua mà lại nhìn thấy cảnh ấy. Tuy nhiên, một số người hâm mộ đã tìm cách ‘minh oan’ cho Phil Foden, cho rằng anh cười vì nghe được những gì CĐV Tottenham hát “Chúng tôi là nhà vô địch châu Âu”.

Ở trận đấu này, Phil Foden ngồi ghế dự bị, đến phút 75 thì được Pep Guardiola tung vào sân cùng Rodri, nhưng cả 2 đã không thể giúp Man City xoay chuyển tình thế, để thua bẽ bàng 0-2 Tottenham.