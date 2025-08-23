Theo cập nhật từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU thống nhất xong các điều khoản cá nhân, người gác đền Senne Lammens sẵn sàng chuyển đến Old Trafford chơi bóng.

Vị này cũng cho biết thêm, Quỷ đỏ đang trong quá trình đàm phán nâng cao và diễn ra tốt đẹp với CLB Royal Antwerp (Bỉ), với mức phí chuyển nhượng được ấn định là 20 triệu euro.

MU được cho chuẩn bị đón thủ thành 23 tuổi, Senne Lammens. Ảnh: IMAGO

Xung quanh việc MU thương thảo với thủ thành cao 1m93 này, có thông tin Man City cũng nhảy vào sau khi cho rằng PSG ra giá quá cao với mục tiêu yêu thích của Pep – Donnarumma.

Tuy nhiên, Romano khẳng định, Man xanh không có ý định ‘hớt tay trên’ Senne Lammens của MU, vì họ chỉ nhắm ký Donnarumma, nếu Ederdon ra đi.

Teamtalk cung cấp thêm, Ruben Amorim không hài lòng với 3 thủ môn đang có là Andre Onana, Altay Bayindir và Tom Heaton nên đã yêu cầu MU nhanh chóng mang về một cái tên chất lượng, giúp ông thực sự yên tâm nơi nút chặn cuối cùng của đội.

Ruben Amorim không tin tưởng nổi Andre Onana. Ảnh: EFE

Ruben Amorim thậm chí được cho đã nói thẳng với Andre Onana rằng anh “không còn nằm trong kế hoạch của ông”.

Ban đầu người gác đền mà Amorim muốn có ở Old Trafford là thủ môn số 1 tuyển Argentina, Emiliano Martinez, nhưng bị Aston Villa từ chối cho mượn nên gần đây chuyển hướng sang Senne Lammens.

Thủ môn sắp đến MU được đánh giá có tương lai rất hứa hẹn, với tuổi đời còn trẻ (sinh năm 2002), cao 1m93, từng khoác áo tuyển U21 Bỉ, là tay giữ gôn số 1 của CLB Antwerp trong mùa giải qua.

Senne Lammens có phản xạ nhanh nhạy, chơi chân tốt, và điềm tĩnh đáng khen. Ruben Amorim sẽ hài lòng khi thủ môn này mang lại sự cạnh tranh tích cực ở Old Trafford.