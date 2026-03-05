Đến làm khách trên sân Newcastle, MU nhắm thêm 3 điểm, tiếp đà phong độ thăng hoa (6 thắng, 1 hòa), kể từ lúc Carrick thay Amorim vào tháng 1/2026.

Tình huống thuận lợi tương tự (như trận thắng 2-1 Crystal Palace), đến với ‘Quỷ đỏ’ khi chủ nhà chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1 (45’+1’), với Ramsey nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

MU thua trận đầu tiên dưới thời Carrick, nhưng vẫn đang chiếm vị trí thứ 3 trong BXH Ngoại hạng Anh. Ảnh: MUFC

Tuy nhiên, Newcastle đã vượt lên ở phút 45’+6’ từ chấm 11m, trước khi Casemiro gỡ hòa cho MU chỉ 3 phút sau đó.

Sang hiệp 2, dù chơi hơn người nhưng MU đã không tận dụng được lợi thế của mình, thậm chí còn để thủng lưới đau ở phút 90, chịu thất bại đầu tiên dưới thời Carrick.

Sau trận, HLV Carrick chia sẻ: “Chúng tôi không hài lòng với cách mình chơi trước Newcastle. MU chiếm thế chủ động phần lớn thời gian, nhưng lại không cụ thể được ưu thế đó.

Chúng tôi nghĩ mình có thể bứt lên, nhưng rốt cuộc lại không làm được. Điều đó khiến cả đội thực sự thất vọng. Tôi phải dành lời khen cho Newcastle. Không phải cách họ chiến đấu khi chỉ còn 10 người.

Carrick và học trò thất vọng khi không tận dụng được lợi thế để thắng Newcastle. Ảnh: ESPN FC

Chính xác hơn thì MU hôm nay đã chơi không được tốt. Chúng tôi không thể viện cớ để bào chữa. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm và mọi người hiểu rõ điều đó”.

HLV tạm quyền 44 tuổi cho hay thêm: “Tôi không nghĩ hôm nay MU thiếu tinh thần chiến đấu. Vấn đề là ở chất lượng và phong độ. Chúng tôi rất muốn thắng nhưng đã không làm được, chứ không phải thua vì thiếu bản lĩnh.

Trước Newcastle, MU đã không đạt được chất lượng cần có. Chủ nhà thắng xứng đáng. Tôi rất đau khi phải nói điều đó, nhưng sự thật là thế. MU cần trở lại tập luyện và làm tốt hơn ở trận tiếp theo.

Đội làm chưa đủ tốt, nhưng chúng tôi mới thua 1 trận và nhìn chung thì MU vẫn đang ở vị trí khá tốt”.

MU hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh với 51 điểm - bằng số điểm Aston Villa, sau 29 trận đã chơi.