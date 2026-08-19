Nhà vô địch World Cup 2026 vừa chuyển tới Barcelona với mức phí ban đầu 51 triệu bảng. Tijjani Reijnders cũng chuẩn bị rời sân Etihad để gia nhập CLB Al-Qadsiah của Saudi Arabia với giá 52 triệu bảng.

Việc Rodri và Reijnders ra đi, sau khi Bernardo Silva cũng chia tay đội bóng khiến Man City phải tiếp tục quá trình tái thiết mạnh mẽ tuyến giữa.

Bouaddi và Enzo Fernandez trong tầm ngắm Man City - Ảnh: M.F

Đội chủ sân Etihad chi tới 116 triệu bảng để đưa Elliot Anderson về từ Nottingham Forest. Tuy nhiên, tân HLV Enzo Maresca muốn bổ sung thêm những gương mặt chất lượng cho khu trung tuyến.

Man City hiện chưa quyết định có thử thách lập trường của Chelsea bằng một lời đề nghị dành cho Enzo Fernandez hay không.

Enzo Fernandez từng là nhân tố quan trọng trong đội hình của Maresca khi chiến lược gia người Italia còn làm việc tại Stamford Bridge.

Chelsea kỳ vọng đội phó của mình sẽ tiếp tục gắn bó CLB mùa giải tới. Tuy nhiên, tình hình hoàn toàn có thể thay đổi nếu Man City đưa ra lời đề nghị đủ sức nặng.

Thậm chí, mức giá 120 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu cho Enzo có thể sẽ tăng lên, sau khi thời hạn do chính họ đặt ra kết thúc hôm thứ Sáu tuần trước.

Bên cạnh Enzo, Man City cũng để mắt tới tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi. Tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace là phương án mà đội chủ sân Etihad cân nhắc.

Lille hiện định giá Bouaddi ở mức 85 triệu bảng. Mức phí cụ thể của Wharton chưa được Crystal Palace xác định, nhưng sẽ không dưới con số 80 triệu bảng.