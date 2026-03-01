Erling Haaland là cầu thủ tạo khác biệt lớn nhất của Man City dưới thời Pep Guardiola, đội bóng đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải – nơi các danh hiệu được định đoạt.

Trước mắt đội bóng thành Manchester là lịch thi đấu dày đặc, với mục tiêu tiếp tục cạnh tranh trên mọi mặt trận.

Haaland có vấn đề thể chất gần đây. Ảnh: MCFC

Thứ Bảy vừa qua (rạng sáng 1/3, theo giờ Hà Nội), Man City thắng Leeds United 1-0 để bám sát Arsenal với 2 điểm ít hơn. Giữa tuần tới, đội quân của Pep Guardiola tiếp Nottingham Forest, trước khi bước vào chuỗi trận căng thẳng.

Ngày 7/3, Man City làm khách trên sân Newcastle. Ngày 11/3, họ đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Bernabeu. Sau đó, 3 ngày, The Citizens tiếp tục hành quân đến sân West Ham.

Nửa sau tháng này còn khốc liệt hơn: ngày 17/3 là trận lượt về gặp Real Madrid, và ngày 22/3 họ đá chung kết League với, ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, đối đầu Arsenal.

Haaland bước vào giai đoạn then chốt ấy với tình trạng thể lực không hoàn toàn sung mãn.

Tiền đạo người Na Uy không được đăng ký cho trận gặp Leeds do chấn thương gặp phải trong một buổi tập gần đây.

Trước đó trong tháng Hai, anh được Pep cho nghỉ ở FA Cup và chỉ đá 1 hiệp trận thắng Fulham 3-0 ở Ngoại hạng Anh vì vấn đề thể chất.

Pep thừa nhận chiến thắng khó khăn của Man City trước Leeds, khi Haaland vắng mặt. Ảnh: MCFC

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về chấn thương, nhưng theo một số nguồn tin từ Na Uy, Haaland phải nghỉ trận Leeds để tránh rủi ro không cần thiết trong bối cảnh thể lực không đảm bảo.

Trước trận đấu, Pep Guardiola không tiết lộ nhiều: “Hai ngày trước, ở những phút cuối buổi tập, cậu ấy gặp một vài vấn đề, một chấn thương nhỏ. Không quá nghiêm trọng, nhưng cậu ấy chưa sẵn sàng”.

Không Haaland, Man City thi đấu rất khó khăn. Khung thành Donnarumma nhiều lần rung chuyển, thủ môn người Italia và trung vệ Marc Guehi liên tục hoạt động vất vả trước khi Antoine Semenyo ghi bàn quyết định.

“Chúng tôi thiếu một chút quyết tâm hơn trong những pha di chuyển tấn công”, Pep Guardiola lên tiếng sau trận thắng Leeds.

“Chúng tôi gặp khó khăn trong việc xử lý những quả bóng dài và những pha bóng thứ hai”, Pep thừa nhận. Ông nhấn mạnh: “Erling là cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi”.