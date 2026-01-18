VCK U23 châu Á 2026 đã xác định xong hai cặp bán kết, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc ở bán kết - Ảnh: Ted Trần

U23 Việt Nam giành vé vào bán kết sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE. Đội bóng áo đỏ hai lần vươn lên dẫn trước trong 90 phút nhờ các pha lập công của Lê Phát và Đình Bắc, trước khi Phạm Minh Phúc trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 100 trong hiệp phụ.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam góp mặt ở top 4 châu lục, sau kỳ tích năm 2018, tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ở nhánh đấu còn lại, U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu cân não 4-2, sau khi hai đội hòa 0-0 trong 120 phút. Thủ môn Li Hao là điểm tựa với hàng loạt pha cứu thua quan trọng.

U23 Hàn Quốc đấu U23 Nhật Bản tạo nên trận “derby Đông Á” - Ảnh: AFC

Cặp bán kết còn lại là “derby Đông Á” giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, diễn ra lúc 18h30 ngày 20/1.

Nhật Bản đi tiếp sau loạt luân lưu trước Jordan, trong khi Hàn Quốc thắng Australia 2-1. Hai màn so tài được dự báo căng thẳng và giàu cảm xúc.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn