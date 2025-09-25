Đài RT đưa tin, cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng diễn ra vào ngày 24/9, chủ yếu xoay quanh cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo về cuộc gặp như sau: "Ngoại trưởng Rubio đã nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt các vụ giết chóc và sự cần thiết của việc Moscow thực hiện các bước đi có ý nghĩa, hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine".

Ngoại trưởng Nga - Mỹ hội đàm. Ảnh: Sputnik

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra một bản tóm tắt chi tiết hơn về cuộc hội đàm bên lệ hội nghị của Liên Hợp Quốc, nêu rõ ông Lavrov và ông Rubio đã đồng ý "tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng giữa các Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ" cũng như tái khẳng định tầm quan trọng của "động lực" được tạo ra từ hội nghị thượng đỉnh Alaska đối với việc "bình thường hóa quan hệ song phương".

Theo phía Nga, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng tuân thủ đường lối do Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã thiết lập tại Alaska, gồm cả việc phối hợp nỗ lực với Washington để giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột Ukraine.

Cuộc hội đàm giữa ông Lavrov và ông Rubio diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Trump thay đổi mạnh mẽ lập trường về cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Zelensky.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/9, ông Trump bày tỏ tin tưởng Kiev ở vị thế chiến đấu và sẽ giành lại các vùng đất đã rơi vào tay quân Nga với sự hỗ trợ đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Người đứng đầu nước Mỹ còn gọi Nga là "hổ giấy", lập luận rằng nước này không thể đánh bại Ukraine và Nga đang gặp rắc rối lớn về kinh tế.

Nga đã lập tức phản bác các phát biểu trên của ông Trump.