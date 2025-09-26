Theo hãng tin RT, trong bài đăng hôm 23/9 trên Truth Social, ngoài lời chỉ trích gọi Nga là “hổ giấy”, ông Trump còn nhấn mạnh Moscow đã không thể giành chiến thắng trước Ukraine trong 3 năm rưỡi xung đột, và cho rằng Nga đang "gặp khó khăn lớn về kinh tế". Ông Trump còn cho hay, Kiev có cơ hội "giành lại toàn bộ lãnh thổ ở Ukraine".

Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng hôm 25/9, ông Trump nói "sẽ không bao giờ gọi bất kỳ ai là hổ giấy nữa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Mặc dù đã có phần ôn hòa hơn trong lời lẽ, song ông Trump vẫn nhấn mạnh vào đánh giá trước đó rằng quân đội Nga gần đây "hầu như không giành được thêm quyền kiểm soát phần lãnh thổ nào" ở Ukraine dù đã tiêu tốn đáng kể nguồn lực vật chất và nhân lực.

Trái lại, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo những bước tiến ổn định trong những tháng gần đây nhất là là tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Hôm 25/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát 4.700 km2 và 205 khu định cư ở Ukraine trong năm nay. Trong đó, tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát khoảng 3.300 km2 lãnh thổ.

Theo ước tính mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình xung đột, Ukraine đã mất hơn 25.000 xe tăng và xe bọc thép các loại, hơn 42.000 xe bánh lốp, và gần 30.000 khẩu pháo cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm tính đến tháng 2 năm nay, hơn 1,08 triệu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh.

Trước đó, hôm 24/9, phản ứng về lời chỉ trích của ông Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay “Nga không phải là hổ. Nga thường được liên tưởng đến gấu. Không có 'gấu giấy', và Nga là gấu thật”.

Cũng theo ông Peskov, nền kinh tế Nga đã thể hiện khả năng thích ứng đáng kinh ngạc trước các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây, mặc dù vẫn tồn tại một số "vấn đề".

Cũng trong ngày 24/9, tờ New York Post dẫn lời các nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng cho hay "tuyên bố mạnh mẽ" mới nhất của ông Trump đối với Nga là một "động thái chiến lược" nhằm lôi kéo Moscow vào bàn đàm phán.