Trả lời phỏng vấn kênh NBC, Phó giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Matthew Quinn mô tả đối tượng “là một kẻ khả nghi mang theo vũ khí nóng” đã bị các sĩ quan mặc thường phục phát hiện lúc 15h30 chiều 4/5 (giờ Washington). Các sĩ quan này sau đó thông báo cho một số đồng nghiệp mặc đồng phục để bắt giữ đối tượng.

Các nhân viên an ninh có mặt ở hiện trường. Ảnh: NBC News

“Nghi phạm đã bỏ chạy, rút súng ra và bắn về phía các nhân viên Mật vụ, buộc lực lượng an ninh phải bắn trả. Đối tượng trên sau đó được đưa đến bệnh viện. Hiện tôi không rõ tình trạng sức khỏe của người này”, ông Quinn nói.

Phó giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết thêm, vụ đấu súng giữa các nhân viên an ninh và nghi phạm đã khiến 1 người dân có mặt gần đó trúng đạn. Tuy nhiên, vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng và người này đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo NBC, trong lúc đọ súng xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tổ chức hội nghị doanh nghiệp quy mô nhỏ ở Phòng Phía Đông của Nhà Trắng. Tuy nhiên, sự kiện này đã không bị gián đoạn.