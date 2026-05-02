Theo trang tin quân sự TWZ, khi vụ nổ súng xảy ra tại buổi tiệc chiêu đãi báo chí của ông Trump tại Nhà Trắng ngày 25/4, người đặc vụ này đã bình tĩnh rút khẩu MP7 từ ba lô chiến thuật, sau đó nhanh chóng vào vị trí trong lúc lực lượng an ninh triển khai phương án sơ tán tổng thống và các quan chức cấp cao khác của Mỹ.

Một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ sử dụng tiểu liên MP7 trong vụ nổ súng tại Nhà Trắng. Ảnh: TWZ

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, khẩu MP7 của đặc vụ Mỹ được trang bị đầy đủ các phụ kiện tiên tiến nhất, bao gồm ống ngắm chấm đỏ và tay cầm có đèn laser.

MP7 là súng tiểu liên do hãng Heckler & Koch phát triển từ đầu những năm 2000, được phân loại vào nhóm "vũ khí phòng vệ cá nhân" (PDW), chuyên dùng cho các nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân. Điểm nổi bật nhất của MP7 là sự nhỏ gọn, dễ ngụy trang nhưng vẫn đảm bảo hỏa lực đáng kể.

Với phiên bản tiêu chuẩn, MP7 có chiều dài chỉ hơn 40cm khi thu gọn báng, nặng chưa tới 2kg nếu không gắn phụ kiện. So với các dòng tiểu liên truyền thống như MP5, MP7 nhẹ hơn, hiện đại hơn về công thái học và đặc biệt phù hợp với các tình huống cần phản ứng nhanh trong không gian hẹp.

Cận cảnh súng tiểu liên MP7. Ảnh: Heckler & Koch

Một điểm đáng chú ý khác là loại đạn 4.6×30mm mà MP7 sử dụng. Đây là loại đạn được thiết kế để giảm độ giật nhưng vẫn có khả năng xuyên giáp tốt, điều mà các loại súng ngắn hay tiểu liên cỡ đạn thông thường khó đáp ứng. Chính vì vậy, MP7 thường được so sánh với FN P90, một mẫu tiểu liên khác có triết lý tương tự dù thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Trong bối cảnh các lực lượng an ninh ngày càng phải đối mặt với những mối đe dọa phức tạp hơn, bao gồm việc đối tượng tấn công có thể trang bị áo chống đạn, các dòng vũ khí như MP7 đã trở thành lựa chọn hàng đầu bởi chúng mang lại sự cân bằng giữa tính cơ động, độ chính xác và hỏa lực.