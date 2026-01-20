Chuyên trang quân sự Army Recognition đưa tin, quân đội Mỹ đưa UAV cảm tử HERO-90 vào dự án Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO) nhằm “cung cấp cho các đơn vị bộ binh vũ khí chống tăng cá nhân chính xác, có thể mang vác”.

UAV HERO-90. Ảnh: UVision Air

Các chuyên gia phân tích quân sự nhận xét, quyết định trên phản ánh sự cấp bách của quân đội Mỹ trong việc giải quyết những thiếu hụt về năng lực đã bộc lộ trong một số cuộc xung đột có cường độ cao gần đây cũng như điều kiện chiến trường ngày càng phức tạp hơn.

HERO-90 là UAV quân sự được Tập đoàn công nghệ quốc phòng UVision Air của Israel cho ra mắt vào cuối năm 2023 với “tính năng cơ động cao và nhẹ đến mức binh sĩ có thể mang vác trên vai khi hành quân”.

UAV HERO-90 được phóng đi từ tàu chiến. Ảnh: UVision Air

Theo dữ liệu do UVision Air cung cấp, HERO-90 nặng 9kg, trong đó phần đầu đạn có trọng lượng 3kg. Tầm bay hiệu quả của HERO-90 đạt 40km, với thời gian bay là 45 phút. Sai số mục tiêu (CEP) của UAV này khi thực hiện đòn tập kích vào khí tài của đối phương chỉ trong khoảng 1m.

Kíp điều khiển HERO-90 chỉ cần 1 binh sĩ và thời gian để người này chuyển UAV từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng tác chiến là chưa đầy 2 phút. Một hệ thống HERO-90 gồm bệ phóng, UAV cảm tử, bộ điều khiển, thiết bị liên lạc và thiết bị mở rộng phạm vi hoạt động.

Những thành phần của hệ thống điều khiển HERO-90. Ảnh: UVision Air

Ngoài nhiệm vụ chính là tấn công cảm tử vào khí tài của đối phương, HERO-90 còn có thể thực hiện một số tính năng khác như thu thập thông tin tình báo về các mối đe dọa, chướng ngại vật, vị trí quân đối phương… trên tiền tuyến.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, cựu tướng Israel Avi Mizrachi đánh giá: “HERO-90 được phát triển để trang bị cho các lực lượng chiến thuật và bộ binh trên chiến trường một hệ thống UAV cảm tử đa năng, đa dụng, có thể mang vác cá nhân và thuộc hạng tốt nhất. Với khả năng tương thích cùng nhiều nền tảng quân sự khác nhau và tính cơ động cao, HERO-90 có thể mang lại lợi thế đáng kể cho bất kỳ lực lượng nào”.

Video: UVision Air