Sự việc xảy ra tại Trại Reedo, nơi đóng quân của Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 7 của quân đội Mỹ. Đơn vị này được triển khai đến Trại Reedo vào tháng 2 để thay thế cho Trung đoàn Bộ binh số 30.

"Các đồng minh đã phát hiện các UAV bay gần khuôn viên Lữ đoàn Bộ binh số 2 lúc 16h30 ngày 17/10. Một trong số UAV đã bị bắn hạ bằng súng chống UAV", tờ Postimees dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Estonia Liis Vaksmann nói hôm 28/10.

Lính Mỹ tham gia huấn luyện ở Estonia. Ảnh: Stars and Stripes

Bà Vaksmann cho biết thêm, xác của chiếc UAV bị bắn hạ vẫn chưa được tìm thấy.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều thêm chiến đấu cơ làm nhiệm vụ tuần tra sườn phía đông của khối, sau khi Ba Lan cáo buộc hơn 10 UAV của Nga xâm phạm không phận nước này vào ngày 9/9. Một tuần sau đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo, 2 công dân Belarus đã bị bắt giữ vì điều khiển một UAV bay qua các tòa nhà chính phủ ở Warsaw. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận liên quan đến 2 vụ việc trên.

Hôm 19/9, Estonia cho hay, 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã xuất hiện trong không phận nước này trong hơn 10 phút. Bộ Quốc phòng Nga sau đó khẳng định, 3 chiếc MiG-31 đã thực hiện chuyến bay thường lệ từ Karelia, phía đông Phần Lan đến một sân bay ở vùng Kaliningrad. Phía Nga nhấn mạnh, các máy bay nước này đã bay qua vùng biển trung lập trên biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3km và "không xâm phạm không phận Estonia".