Báo New York Times ngày 3/9 đưa tin, ông Bessent đã đổ lỗi cho Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News một ngày trước đó.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và người đồng cấp Nga Anton Siluanov tại hội nghị các bộ trưởng tài chính G20 ở Asheville, Bắc Carolina, Mỹ ngày 1/9. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Sau 2 ngày họp với các bộ trưởng tài chính từ khắp nơi trên thế giới tại bang Bắc Carolina, Mỹ hồi đầu tháng này, ông Bessent tuyên bố: "Chúng ta đang trải qua một cú sốc năng lượng vào lúc này do cả cuộc xung đột ở Ukraine, vì Ukraine đã quyết định muốn phá hủy các tài sản năng lượng và sản phẩm lọc dầu của Nga và điều đó đang tạo áp lực đẩy giá lên cao trên toàn cầu. Và cả xung đột tại Iran nữa. Nhưng cuộc xung đột ở Iran rồi sẽ kết thúc”.

Sau 4 năm xảy ra xung đột, các lực lượng Kiev gần đây đã chuyển sang chiến thuật dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến Moscow thiệt hại hàng chục triệu thùng dầu tinh chế xuất khẩu và gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Theo New York Times, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent có phát biểu trên sau khi Washington khiến một số đồng minh, những nước vốn ủng hộ Ukraine mạnh mẽ, bất bình vì đã mời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tham dự cuộc họp của nhóm G20 tại Bắc Carolina. Ông Bessent đang đối mặt thách thức khi vừa cố gắng hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu, vừa phải gia tăng áp lực kinh tế lên Iran. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tiến sát mức cao kỷ lục hôm 3/9, trong khi giá dầu thô Brent, loại dầu tiêu chuẩn toàn cầu, nhích lên mức khoảng 97 USD/thùng.

Đa số các nhà lập pháp Mỹ cáo buộc Nga là “bên châm ngòi” xung đột với Ukraine. Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow. Tuy nhiên, ông Bessent và Tổng thống Trump lại có cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong việc xử lý quan hệ với Nga.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ từng vấp phải sự chỉ trích khi tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số loại dầu của Nga khi nỗ lực hạ giá năng lượng toàn cầu. Ông Bessent cũng gây tranh cãi tại hội nghị các lãnh đạo tài chính G20 khi tiến hành cuộc gặp song phương với ông Siluanov.

Ông Bessent đã lên tiếng bảo vệ cuộc tiếp xúc với ông Siluanov trong một cuộc họp báo ngày 1/9. “Thật không may, trong cuộc xung đột tồi tệ giữa Nga và Ukraine, nếu các bên không đối thoại, nếu chúng ta không tham gia giải quyết, thì làm sao vấn đề có thể được tháo gỡ? Tôi biết một số người châu Âu cảm thấy không hài lòng, nhưng tôi cho rằng việc tham gia giải quyết là vô cùng quan trọng”, lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh.